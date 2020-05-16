一年了，被美国制裁的华为过得怎么样？

516禁令，一年了，华为活下来了。

516禁令，一年了，华为面临的环境更恶劣了。

在这365天间，华为迎来送往了4500多名中外记者，3000多位学者专家，超千批次政府团组访问，300多次的高层（含任正非）采访，史无前例的敞开大门，与外界进行开放沟通。

被放置在聚光灯下的华为，一举一动备受瞩目。

这一年，华为首次开始发布季度财报；这一年，华为打造多年的备胎，一夜之间转正；这一年，华为公布了首批天才招募计划；这一年，华为加快发布了鸿蒙操作系统，首次发布整体计算战略；这一年，华为HMS、APPGallery搭载P40出海；这一年，华为以公司之力，起诉了美国；这一年，准备退休的任正非开始了给公共关系打工……

今年516前，特朗普宣布对华为等公司的供应链禁令延期一年。同时传出美国禁止全球制造商向华为提供芯片，华为将面临着更为恶劣的国际环境。

2020年，华为将活得更加艰难。

任正非：公关部最强“打工仔”

华为公开资料显示，2019年华为接待了4500多名中外记者，3000多位专家学者，1000多批次政府团组访问公司。而公司高管对外发言和接受采访近300次。

在这其中单任正非的采访和对话就超过了50次，平均每周一次，华为方面整理出了两本访谈集。本准备退休的任正非，因为美国的打压，又选择留下来“给公共关系部打工”。（任正非在2019年12月接受拉美及西班牙媒体采访时这样说。）

据新京报、腾讯新闻大数据统计显示，任正非在这20多万字的采访中，提到频率最高的词就是美国、特朗普、孟晚舟、谷歌、苹果、5G、后门、接班人等问题，里面不乏尖锐直接的问题，但任正非均以巧妙幽默的方式化解，或者正能量满满，每次采访必上热搜，也会给华为带来更大关注度。这一点从Baidu指数可以看出，每次任正非采访内容的曝光，“华为”关键词就会走向小高峰。

在外界以为因为“实体清单”，华为进入至暗时刻时，任正非却说华为早有准备，并且非非常巧妙的用了一个比喻，将华为比喻成被“打得千疮百孔”的飞机，但是华为还不想死，还是想飞回来。

在这样的困境下，华为只能一边飞，一边修补漏洞，一边调整航线。任正非在接受采访时曾表示，华为大概有4300-4400个洞，已经补好了70-80%，到2019年年底时可能有93%的洞会补完。

据了解，运营商的洞补得差不多了，接下来主要是补消费者业务的洞。为此，华为在加大研发资金投入的同时，减少了48%的研发机构，关闭了46%不必要的产品研发，将节省下来的工程师们转移到主航道的产品领域，提升了主航道产品的研发能力。

特朗普对华为的制裁，任正非反而评价特朗普是个“伟大的总统”：因为在一个民主国家，在这么短的时间内，把税收大幅度降下来，历史上没有过。

但同时，任正非希望特朗普以更开放的心态接受各种公司的投资，要宽容地对待这个世界，欢迎特朗普参观华为公司。

对于大女儿孟晚舟，任正非向外传递了对孟晚舟的愧疚之情，由于在其成长过程中没有给多大的帮助。而在美国CNN的一次采访时，让大家看到了任正非柔情的一面：如果如果特朗普批准，我想去加拿大（探望孟晚舟）。

在被问到，作为父亲身份，能为女儿争取的最大正义时，任正非表示，相信加拿大法律的公开、公平和公正，相信通过律师与法庭交涉，通过加拿大司法系统能解决这个问题。

而任正非对华为5G的信心，也让全世界看到了华为在5G的领先。任正非表示华为的5G是绝对不会受（实体清单）影响，在5G技术方面，别人两三年肯定追不上华为。并且，还曾做大胆的提议，出售5G技术给西方国家。

华为创办31年来，任正非2019年一年对外说的话，比过去30年都多。在这个危机转换时刻，任正非留下来给“公关部打工”，使得华为形象和品牌直线上升，可以说是最强“打工仔”。

战时状态：喜忧参半

美国的制裁，让华为瞬间进入战时状态，逼着19万人心惊胆战的努力前进，不敢睡懒觉。

翻看华为2019年财报，虽然受到了极为严苛的外部挑战，但华为营收仍然实现了双位数的增长，营收8588亿元，同比增长了19.1%。

任正非将“首功”归给了特朗普。他解释称因为特朗普在全世界有很高的威望，一棒子下去，让很多不知道华为，对华为持怀疑态度的人知道了华为，原来如此厉害，还让华为设备销路打开。

任正非不止一次的在公开场合感谢特朗普的“免费宣传”，让华为成为全世界热门话题，更是成为了中国人民眼中的“英雄”。

这一点，可能华为消费者业务感受更为深刻。

由于谷歌GMS服务断供，华为在516之后出现快速下降，直到第四季度稍微有所回升。据徐直军透露，2019年华为消费者业务受516禁令影响，整体营收减少了100亿美元。

但是，华为消费者业务在国内却得到更快的发展。2019年第三季度，华为手机在国内市场甚至占据了40%以上的市场份额。虽然未完成2019年年初余承东冲击全球第一的目标，但整体下来，2019年华为手机仍然稳居了全球第二，排在三星之后，苹果之前。

同样的，华为运营商业务也受到了很大的影响。2019年，华为运营商业务收入2967亿元，同比增长个位数，3.8%。虽然在今年2月份时，华为获得了91个5G商业合同，其中47个在欧洲、27个在亚洲、其他区域17个，累计发货了60万个5G AAU模块，在通信设备厂商中5G合同第一。

但今年2月份沃达丰和英国电信纷纷宣布未来数年内将耗巨资将华为设备从核心网络中剔除。

今年3月底，爱立信也突然更新了5G合同数，宣布已经在全球拿下了多达86个商用合同。在爱立信年度股东大会上，爱立信总裁鲍毅康表示，“爱立信正在引领5G的发展，我没看见任何人在我们前面。”

有媒体报道，借助美国禁令，爱立信在5G订单数量上已经超越了华为，而鲍毅康的那句“没看见任何人在我们前面”似乎也印证了此说法。

事实上，徐直军在2019年财报沟通会上也透露过美国的打击和遏制还是给华为带来了很大的影响，有少数客户的2G、3G、4G网络本来是华为提供的，但由于各种原因没有继续选择华为5G技术，或者部分区域没有继续选择华为的5G技术。例如澳大利亚的OPTUS和VHA，丹麦的TDC，挪威的Telia。

虽然，华为在海外5G订单受到了蚕食，但在中国市场却成了最大赢家。在今年年初的三大运营商5G招标中，华为占据了第一市场份额。

比如此次中国移动的5G二期，华为拿到了57.25%的份额。中国移动的这次集中采购，一共涉及了232143个5G基站，华为拿下了其中132787个5G基站，涉及到的资金总额达到了214.1亿元人民币。

美国的制裁给了华为更大的动力，将华为推向了更加努力。“华为本来散趴趴的公司，几十万人很难凝聚起来，特朗普一棒子下去，所有员工都知道死亡快来了，如果不努力我们一定会死掉的，吓得每个人都很努力。”任正非在接受采访时曾表示。

制裁之后，反而给华为摁下了快进键。

华为启动了备胎计划，海思芯片一夜之间转正；华为消费者业务也加快了鸿蒙操作系统的研发与推进了；华为的HMS和APPGallery也搭载P40和荣耀旗舰机出海，华为拿出更多资金来鼓励开发者加入华为服务生态系统中来。

未来：打不死的“鸟”？

杀不死我的东西，只会让我变得更加强。

2019年被认为是华为最挑战的一年，华为活下来了。但2020年将是华为更加艰难的一年，因为这一年全年都处于“实体清单”之下，华为的储备也快用完了。而且，美国将采取更加严格的措施。

今年5月15日，特朗普宣布延长针对华为和中兴等中国公司的供应链禁令至2021年5月。

不仅如此，还传出美国商务部于将修改一项出口规定，禁止全球制造商向华为提供芯片。这意味着使用美国芯片制造设备的外国公司在向华为或海思等附属公司供应某些芯片之前，将被要求获得美国许可证。

比如像台积电这样使用美国芯片制造设备的非美国企业，就必须首先获得美国许可，才能向客户供应芯片。这将严重影响华为的自研芯片麒麟。

据Dramx报道，从2019年年底开始，华为陆续将内部设计芯片的生产工作从台积电转移到中芯国际。

荣耀Play4T产品搭载麒麟710A处理器就已经由中芯国际代工，实现了手机芯片全部国产化。不过，需要指出的是，中芯国际与头部台积电等相比还有一定的差距，无法满足华为对高端芯片的需求。

在去美国化，国产化方面，虽然外界非常“兴奋”，但任正非表示，全球化已经形成，缺少任何一个角落都会有问题。因此，只要美国批准，华为将继续采购英特尔、高通等公司的产品。

“即使我们有了也要购买，互为备份。”任正非强调。

2020年，活下来成为华为的第一生存要义。活下来，然后才能活得更好。