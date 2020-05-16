《英雄联盟》手游手机最低配置要求公布，将于菲律宾、巴西进行A测

IT之家5月16日消息 英雄联盟手游官推近日发布最新消息，除了公布手机最低机型配置之外还宣布将于下个月在巴西及菲律宾开启极小规模技术测试。

IT之家了解到，《英雄联盟》手游版手机最低机型配置如下：

安卓：1.5GB内存，高通骁龙410处理器，Adreno306GPU，发布时将支持32位安卓处理器。

iOS：iPhone6及配置更高设备。

针对此前部分用户能看到安装选项的消息，官方澄清称是开发人员的错误操作导致的。