今日起，北京公共交通正式实现“一码通乘”

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IT之家5月16日消息 今日起，北京公共交通正式推出“一码通乘”服务。
据介绍，乘客使用北京公交App、亿通行App或北京一卡通App中的任意一款，就可刷码乘坐北京地面公交车和地铁。刷码乘车和一卡通刷卡乘车一样，享受北京公共交通票制票价优惠政策。
IT之家了解到，“一码通乘”服务使用范围覆盖了北京城区和郊区全部1500余条常规地面公交线路（不含商务班车、合乘定制等多样化线路），全部23条城市轨道交通线路，以及S2线、怀密线2条市郊铁路线路。
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