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学了半年Python，潘石屹晒出首次考试成绩单：99分！

2020/5/16 12:18:57来源：大数据文摘微信公众号作者：刘俊寰责编：微尘评论：

还记得去年11月15日的时候，年过半百的SOHO中国董事长潘石屹突然在微博上宣布，要正式开始学习Python，并表示，“Python是进化最好的一种语言”。

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半年过去了，今天凌晨，潘石屹在微博晒出了自己的第一张Python考试成绩单，“通过NTC全国青少年编程能力等级测试（Python编程一段）”，还取得了99分的优秀成绩！截止到发稿，这条微博已经得到了1400多赞。

至于为什么减掉了1分，网友神回复道，“还有一分怕你骄傲”，潘石屹则表示，是因为“画完图后忘了隐藏画笔的箭头，扣了一分”。

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有网友表示，“56岁的潘石屹报名考试，完全重新定义了青少年这个词”。

不过，除了年龄，说到NCT全国青少年编程能力等级测试Python编程一级考试，虽然没有那么难，但也足以看出潘石屹是有认真学习认真考试的。

自从在微博上高调宣布要学习Python之后，潘石屹的微博基本上被Python学习的内容独揽了，他还专门建了一个#潘石屹用Python解决100个问题#的tag，目前这个Tag阅读量已经超过了一亿。

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学习了几个月以后，潘石屹再次高调表示，为了检验自己的学习成果，已经报名参加了NCT全国青少年编程能力等级测试Python编程一级考试，“我都好多年没有参加过考试了，如果有一起考的朋友，欢迎来交流备考经验”。

受疫情影响，潘石屹的这场考试是在家中完成的，夫人张欣还为他拍照留念了这张“紧张的考试”。

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青少年编程能力Python语言共有4个等级，一级考试阶段的试题确实会相对简单，不过从等级定位上看，也包括了对函数和模块的使用，比如对标准函数和标准库的使用，同时要求“编写不少于20行Python程序”。

核心知识考点共12个，如下图所示，包括程序基本编写方法、Python基本语法元素、数字类型、字符串类型、列表类型、类型转换、分支结构、循环结构、异常处理、函数使用及标准函数A、Python标准库入门、Python开发环境使用。

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学无止境，56岁的潘石屹都这么努力了，你还有什么借口吗？

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关键词：潘石屹Python

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