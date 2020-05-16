4亿美元！Facebook收购GIF动图网站Giphy

5月16日消息，据国外媒体报道，社交媒体公司Facebook当地时间周五发布的一篇博文称，它正在收购制作和分享动画图像（GIF）的网站Giphy，并将之与自己旗下增长迅速的Instagram图片分享应用进行整合。

Facebook和Giphy拒绝透露该交易的收购价格，但据新闻网站Axios称，此交易收购价格约为4亿美元左右。

发布此收购信息，正值Facebook受到政府监管机构的反垄断问题调查之际。根据科技新闻网站TechCrunch报道，2015年，Giphy曾对来自Facebook的收购要约给予了断然拒绝，选择继续将其产品与多个社交媒体平台集成。

针对关于早些时候双方的谈判，两家公司都拒绝发表评论。

两家公司表示，Giphy将成为Facebook旗下图片分享网站Instagram的一部分。他们说，它的能够与其它应用进行整合的GIF图库，将进一步集成到Instagram和Facebook旗下其他应用程序中。

Instagram的产品副总裁维沙尔·沙赫（Vishal Shah）在博客文章中说表示，“人们仍然能够上传GIF；开发者和API合作伙伴将能够继续拥有同样的访问Giphy的API的权限；Giphy的创意社区将会继续创造出丰富的内容。”

Giphy在博客网站Medium发布的博文表示，“我们将继续保持Giphy向更广泛的生态系统开放。”

总部设在华盛顿的反垄断宣传团体美国经济自由项目(AELP)，敦促政府监管机构调查和阻止这起收购交易。

该团体执行董事莎拉·米勒(Sarah Miller)表示,Facebook和Giphy合并是联邦贸易委员会反垄断不作为的最新例证。Alphabet公司旗下谷歌在2018年收购了GIF平台Tenor，并将其整合到自己的图像搜索功能中。米勒称，这破坏了Giphy创造的市场竞争。

她说，“现在，Facebook又重复了这一行为，而且它将变得更加强大。”

Facebook一位发言人表示，Giphy目前与Twitter、Snapchat和字节跳动旗下TikTok等社交平台的整合不会改变。

这位发言人还说，GIF没有诸如cookies等这样的在线跟踪机制。隐私倡导人士担心，在线跟踪机制会让Facebook等社交媒体积极收集个人数据，用于目标广告业务。

针对以上消息，联邦贸易委员会没有立即回应来自媒体的置评请求。

Facebook的博文说，Giphy的50%流量已经来自Facebook的应用程序，其中一半来自Instagram。