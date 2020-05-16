立省288元，108元=“爱奇艺+京东PLUS”双重年会员

爱奇艺会员情系VIP提前说爱你，活动时间5月15日 - 5月17日，黄金会员年卡六折108元，再送1年京东PLUS会员权益，相当于立省288元，实付108元/年，点此购买。（iOS用户请使用网页端购买，App走App Store付款会增加30%苹果税。）

比单开京东PLUS会员更值回票价还有得赚，通常一年返的京豆就能赚回会员费。

具体来说：

• 爱奇艺会员（198元/年）+京东PLUS会员（198元/年，每年限领2张）=108元/年（共省288元）。

• 活动规则规定新用户专享108元价格，老用户需128元，小编老用户实测也可以按108元的价格购买。

• 如何取消自动续费：支付宝途径（我的-设置-支付设置-免密支付/自动扣款）；微信途径（我-支付-右上角3个点...-自动扣费）。

具体优惠详情见下：

活动项目 优惠 活动价 黄金会员年卡 六折+京东PLUS 108元 黄金会员季卡 六折+酷狗季卡 33元 黄金会员月卡 新用户 6元

活动规则：

一、活动时间：2020年5月15日0:00 - 2020年5月17日23:59。

二、黄金会员售卖：

1、 黄金VIP年卡：

①新用户首年108元：从未购买过爱奇艺VIP会员权益的新用户，开通自动续费服务，支付108元即可购买爱奇艺VIP黄金年卡。本活动限每位用户参与1次，同一手机号，或同一爱奇艺账户，或同一支付账户，或同一设备号都视为同一用户。如爱奇艺认定用户违规操作，则有权终止该笔交易，用户已支付的费用原路退还到支付账户。新用户首年优惠可同享京东PLUS年卡权益（限领2次，具体详见下方第4点京东PLUS权益），但不与激活码、银行卡等其他优惠活动同享；

注：若您不符合活动的条件，导致订单取消，费用将在1-7个工作日内原路退回。

②非新用户年卡优惠：可同享京东PLUS年卡权益（限领2次，具体详见下方第4点京东PLUS权益），但不与激活码、银行卡等其他优惠活动同享；

③在活动期间仅可使用大促年卡折上券，其他优惠券均不可以使用；

④购买黄金VIP年卡可获得2000点成长值，绑定自动续费可额外获得360点成长值。一个自然年内仅限购买前3张年卡可获得成长值奖励，购买3张以上年卡不再赠送成长值；

⑤VIP会员服务系网络商品和虚拟商品，一经购买成功即开通服务，暂不支持转让或退款。

2、新用户首月仅6元：

①从未购买过爱奇艺VIP会员权益的新用户，开通自动续费服务，支付6元即可购买爱奇艺VIP黄金月卡。本活动限每位用户参与1次，同一手机号，或同一爱奇艺账户，或同一支付账户，或同一设备号都视为同一用户。如爱奇艺认定用户违规操作，则有权终止该笔交易，用户已支付的费用原路退还到支付账户；

②购买VIP月卡可获得60点成长值，绑定自动续费可额外获得30点成长值；

③若您不符合活动的条件，导致订单取消，费用将在1-7个工作日内原路退回。

3、黄金VIP季卡：

①活动期间连续包季&普通季卡套餐限时优惠，且仅在爱奇艺Gphone/iPhone/H5/iPad/PCW网页端内，或爱奇艺随刻版Gphone/iPhone端内购买时，仅在【超值福利】模块勾选加0元购买酷狗季卡会员权益后，支付成功方可领取酷狗季卡会员权益（自2019年3月7日起至酷狗权益活动结束，每个用户仅享1次酷狗季卡会员）。此优惠活动不与激活码、银行卡立减等其他优惠活动同享；

②购买黄金会员季卡仅可使用大促折上券，其他优惠券在活动期间不可以使用；

③新老用户均可参与，不限购买次数。购买VIP季卡可获得200点成长值，绑定自动续费可额外获得90点成长值；

④关于酷狗季卡会员权益：

酷狗会员权益包含：VIP加速下载，尊贵身份标识，客户端去广告，VIP专用客服，酷狗VIP专属座驾，演唱会优先抢票，付费歌曲下载量，付费歌曲试听品质，专属歌曲试听；

酷狗会员订阅周期： 领取有效期自购买爱奇艺VIP会员之日起60天内有效；

领取步骤：与用户购买爱奇艺会员使用的爱奇艺账号所绑定的手机号强关联，在支付成功后请使用此手机号收到的酷狗会员领取短信按提示领取权益，完成会员权益开通；

活动所含权益及优惠不可转赠，不可退换，不可兑换现金，且不能与其他优惠如激活码、抵用券等同时使用。

4、 京东PLUS年卡权益：

①同一用户每年内最多可领取2年的京东PLUS会员权益，超过上述限制的则无法领取京东PLUS会员权益（同一爱奇艺账号，或同一手机号都视为同一用户）。若购买的年卡套餐有赠送时长，则赠送部分不会额外加赠京东PLUS会员时长；

②活动期限内，购买爱奇艺黄金VIP普通年卡，支付成功后，可在支付完成页点击按钮或扫描二维码领取京东PLUS会员权益。注：京东PLUS会员权益在购买后立即生效，请尽快领取，否则可领取的时长会随着天数消耗而减少；

③本次活动仅限于中国大陆手机号开通京东PLUS会员权益，请确保您爱奇艺账户中绑定的手机号为中国大陆手机号码，非大陆手机号码无法参与本活动；

④若您在支付后未能完成领取，可点击http://iqiyi.cn/gxtau 进行领取；

⑤温馨提示：如下单账户绑定的手机号未注册过京东账户，须遵循京东PLUS会员的开通条件进行用户注册及实名认证。京东PLUS会员目前处于公测期间，仅向部分受邀用户开放，如遇到无法开通京东会员问题，则代表您暂未受邀无法开通。后续邀请范围会根据京东平台运营情况和用户消费情况逐步扩大，建议您保持良好消费行为并持续关注；

⑥若购买的年卡订单产生退单，赠送的京东PLUS会员权益也会同步失效。

5、大促折上折代金券：

①使用时间：仅可在2020年5月14日20:00-5月17日23:59期间使用；

②中奖后可在[爱奇艺APP-我的-代金券]中查看；

③连包年折上券：购买黄金连续包年套餐，且订单金额≥108元时可使用，iOS端目前仅可在网页下单使用；

④连包季折上券：购买黄金连续包季套餐，且订单金额≥33元时可使用，iOS端目前仅可在网页下单使用；

⑤年卡折上券：购买黄金非连包年卡套餐，且订单金额≥138元可使用，iOS端目前仅可在网页下单使用；

⑥同一订单最多可使用1张折上折代金券，多张折上折代金券不可以叠加使用，且折上券不与其他优惠同享。

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