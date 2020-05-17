N卡A卡到底谁色彩好？教你发掘显卡画质潜力

N卡和A卡画质到底谁更好？A卡画质好N卡网速快的传言已经广为流传，但其实谁都说不出个之所以然。我们也曾经做过测试，发现A卡和N卡之间的画质差异，其实可以忽略。

驱动设置一致的时候，A卡N卡画质真的没什么区别

然而，无论是N卡A卡乃至是I卡，如果驱动设置不当，色彩的确是由优劣之分的！今天，就来给大家说说显卡驱动的一些关于色彩的关键设置，别让错误的设置瞎了你的眼！

色彩动态范围设置

这是个老用户必然会注意的问题，也是造成N卡色彩不如A卡这一认知的主要原因。在某一段时期内，NVIDA为了兼容性，在驱动中默认把色彩动态范围设置为16-235，而A卡则是完整的0-255。两者表现区别有多大？看下面的图就知道了。

色彩设定为16-235动态范围，画面发灰

把色彩设置为0-255后，画面明显更通透

0-255的色彩范围相比，16-235明显发灰。A卡之所以颜色比N卡更通透更深邃，往往就是在这种情况下呈现的。解决方法也很简单，在驱动中把N卡的色彩动态范围也设置为0-255即可。现在N卡的新驱动默认也使用0-255的色彩动态范围，和A卡是没有区别的。

将N卡这个选项设置为“完全”即可

I卡可以在驱动面板的“视频”的选项中，找到“输入范围”，将其设置为“全”，获得最好的效果。

英特尔显卡驱动的设置

色彩像素格式、色域设置

这是一个普通用户容易忽略的设置项。如果你有留意，应该会注意到显卡会有不同的色彩像素格式输出，例如“RGB 4:4:4”或者“YUV/YCbCr 4:2:2”等等。这其实是由于使用了不同的色彩编码。

通常来说，电脑显示器使用的是RGB色彩编码系统的色域，例如sRGB、Adobe RGB等等，这类色域使用红绿蓝三原色对颜色进行编码；但为了兼容性，显卡驱动默认输出的色域很有可能是YUV编码的，也就是使用明度、色度、饱和度来定义颜色。

YUV可以通过公式计算转换成为RGB，但转换会涉及到精度问题。如果显卡驱动选择输出YUV信号到显示器，画质自然相比输出RGB有所下滑。

因此，将显卡驱动中的相应选项改为输出RGB 4:4:4，会获得更好的色彩。N卡和A卡都可以在驱动中进行设置，具体如下。

N卡输出颜色格式的设置

A卡输出颜色设置

而I卡默认会使用RGB输出，无法在驱动面板中设置。

色深设置

目前无论是N卡还是A卡，都可以在DirectX环境下输出10-bit色深。10-bit色深对比8-bit、6-bit的最大优点，在于灰阶更丰富。10-bit可以提供1024级色阶，而8-bit只有256级，6-bit更是只有64级。更多色阶可以让色彩过渡更加平滑，显示渐变时不至于出现条纹。

目前越来越多显示器支持10-bit色深，无论是原生支持的还是抖动而成的，效果都要比目前普及的8-bit色深更好。而即使你的显示器不支持10-bit色深，但播放10-bit视频时，仍能享用到10-bit的好处。视频往往基于YUV色域，而显示器使用的则是RGB色域，PC播放视频意味着颜色要经过YUV→RGB的色域转换，10-bit色深可以提供更高的转换精度，色彩显示会更加精确。

N卡和A卡都可以直接通过驱动开启10-bit色深，具体的位置如下。

N卡开启10-bit色深

A卡开启10-bit色深

而I卡并没有驱动面板中提供这个选项。如果I卡要使用10-bit色深，需要在Win10的设置选项中，打开HDR，这时候I卡才会输出10-bit。不过如此一来在显示非HDR内容的时候，颜色就非常奇怪了，不建议为了10-bit开启HDR。

I卡只能通过系统HDR开启10-bit

值得一提的是，N卡目前在OpenGL环境下也提供了10-bit色深输出，这意味这N卡能够在PS、PR、C4D等专业图形软件中，也支持10-bit，这是A卡所没有的优势。从这方面来说，N卡色彩要比A卡要好。

N卡在431.70驱动后，可以在专业软件中支持10-bit色深

最后，值得注意的是，如果你使用的是4K分辨率屏幕，那么仅能通过DP接口输出10-bit RGB 4:4:4 10-bit/60帧画面，HDMI目前并没有足够的带宽，因此大家尽量使用DP接口吧。

目前DP1.4、HDMI 2.0接口对色深、颜色格式、帧数的限制

总结

显卡驱动之所以不以最佳画质输出，很多时候是由于考虑到兼容问题，或者存在历史遗留问题。如果你想要更好的画质，不妨尝试一下这些设置吧。