微软 Win10 版本 2009 曝光，是个小更新

IT之家5月17日消息 2020 Windows 10更新五月版将是下一个功能更新，预计将在5月26日至5月28日之间推出。通常来说，微软每年都会发布两个Windows 10大版本更新，但从去年开始，Windows 10版本1909以补丁形式出现。

现在最新消息称，Windows 10 20H2（版本2009）更新不会像Windows 10版本2004那样庞大而雄心勃勃。相反，微软计划将更多的精力放在“最小化功能集”，性能和质量改进上。

Windows 10版本2004有些复杂，但Windows 10系统20H2将仅进行一般改进。到目前为止，整个过程应该比每半年发布一次大的功能更新要好得多。

现在有技术证据证实了这个理论。

在Widows 10内部版本Build 19041.264中，存在注册表项和清单，它们实际上属于Windows 10 20H2。Build 19041.264还包括一个“启用包”，该安装包将2004版本升级转换为2009版本（20H2）安装。

Windows 10版本2004和版本2009共享一组相同的系统文件，版本2004（每月更新）将包含版本2009（20H2）的新功能，但功能将处于“休眠/禁用状态”。

Windows 10版本2009功能是在Windows 10版本2004之上构建的，但是在你安装启用包之前，这些功能设置为“禁用”。

微软将在9月或10月发布快速安装的“主开关”，该开关将激活启用包以启用Windows 10版本2009的功能。

微软将使用“维护技术”提供20H2更新，它将最大程度地减少功能更新可能造成的破坏。

IT之家获悉，Windows 10的2020年秋季更新将以通常的方式部署，这意味着你可以使用活动时间来推迟、暂停它，或者也可以通过流量计量连接来限制它。

微软也将发布所有下载和安装20H2更新的标准工具，包括媒体创建工具和更新助手。

Windows 10版本2004将在5月的最后一周发布，而Windows 10版本2009预计将在9月或10月开始推出。