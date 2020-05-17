开源虚拟机VirtualBox 6.1.8 正式发布

VirtualBox 6.1.8 现已发布。VirtualBox 是一款功能强大的 x86 虚拟机软件，它不仅具有丰富的特色，而且性能也很优异。

该版本是一个维护版本，修复和/或添加了以下项目：

• GUI：使用 soft keyboard 修复多个布局和鼠标位置处理错误

• GUI：修复了删除最后一个虚拟机时崩溃的问题（6.1.4 回归；bug#19568、#19525、#19506、#19490、#19481、#19397）

• GUI 和 API：允许重命名处于保存状态的 VM

• Serial：修复了在没有任何人连接的情况下使用 TCP 服务器模式时访客输出缓慢的问题

• Guest Additions：还原了“VBoxClient--checkhostversion”功能（6.1.0 回归；bug#19470）

• Guest Additions：修复了 X11 guest 虚拟机的大小调整和 multi monitor handling（6.1.0 回归；bug#19496）

• Guest Additions：使用 Oracle Linux 8.2（与 Red Hat 兼容的内核）/Red Hat Enterprise Linux 8.2/CentOS 8.2（bug#19391） 修复了构建问题。

• Guest Control/VBoxManage：修复了对提供给“VBoxManage guestcontrol VM run”的多个环境变量的处理（6.1.6/6.0.20 回归；bug#19518）

• Guest Control：已实现对 long（er）命令行的支持

• Guest Control：各种稳定性改进

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