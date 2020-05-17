统信 UOS 个人体验版永久授权码已派发，注意查收！

IT之家5月17日消息 5月15日下午，统信软件举办了2020统信UOS新产品线上发布会，发布了统信UOS产品体系：统信桌面操作系统、统信服务器操作系统与统信专用设备操作系统。

统信桌面操作系统（UOS）个人体验版是统信软件基于Linux5.3内核打造，专为个人用户推出的一款安全稳定、美观易用的桌面操作系统。

此前统信UOS发布会报名者将会收到永久性的授权码。IT之家获悉，从5月16日起统信UOS已经陆续通过短信等方式发放永久性的授权码，如果你此前报名但还没收到，请注意查收，或者查看垃圾短信群组，有可能被过滤了。

统信UOS个人体验版提供了丰富的应用生态，用户可以通过应用商店下载数百款应用，覆盖日常办公、通讯交流、影音娱乐、设计开发等各种场景需求。特有的时尚模式和高效模式两种桌面风格，提供白色和黑色主题，适应不同用户使用习惯，为您带来舒适、流畅、愉悦的使用体验。

你可以通过以下方式下载统信UOS个人体验版：

官方地址：https://www.chinauos.com/topic/uos_desktop_try/download

百度网盘（提取码：6j43）：

https://pan.baidu.com/s/11U0ytAeHM56Rr7oWSIfHXw



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