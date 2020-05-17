比尔盖茨夫妇鼓励毕业生保持乐观：就像二战后重建，你们将引领潮流

IT之家5月17日消息 5月15日，比尔&梅琳达·盖茨夫妇在iHeartRadio全国毕业日特别播客中分享毕业致辞，并回答毕业生问题。他们谈到，疫情结束后，全球将进入一个类似于第二次世界大战后的重建时期，年轻人将在塑造社会新结构中获得机会。

梅琳达盖茨：恭喜2020届毕业生顺利毕业。第一个问题很多人提问，有什么历史事件能给我们借鉴，在这个时刻我们如何生存，世界如何恢复繁荣。

比尔盖茨：一旦这次疫情结束，我认为将进入一个类似于第二次世界大战后的重建时期，除了再次使经济再次复苏之外，我们还必须创建新的结构，来避免再次发生这种危机，这将为聪明的年轻人创造机会，去重塑那个结构，我鼓励你们尽可能多地参与其中。

梅琳达盖茨：我同意比尔，这场大流行是我们历史上一个决定性地时刻，今天的毕业生，你将如何定义我们中扮演的重要角色，随着我们开始复苏，你们将站在最前沿去回答一系列问题，比如社会将变得更平等还是更不平等。世界会变得更加团结还是更加分裂，我们会不会为了让人不掉队而做出改变，就像第二次世界大战和其他紧急情况一样。我们可以团结起来，重建变得更强大，年轻人可以引领潮流。

IT之家获悉，比尔盖茨夫妇鼓励毕业生在困难时期保持乐观，“无论现在还是将来，你们都可以扮演各种角色。你们可以为我们所有人建立一个更健康，更平等的未来。”

毕业生仍能够对未来保持乐观的原因是什么？

比尔盖茨：尽管你们到了毕业这个美好的里程碑，但我们指导目前时期更要对未来保持乐观很难，对你们很多人来说，毕业后的道路，可能会更加陡峭。因为有太多需要担心，从你的个人健康到家庭，就业市场的情况代表了你是否有能力还清贷款，可以理解的是，你会有一个大大的问号。

关于在推动世界进步中能扮演什么角色？

比尔盖茨：毫无疑问，你一定会有可以扮演的角色，无论现在还是将来。

梅琳达盖茨：你们继承了一个已经证明可以取得进步的世界，这种进步并不是偶然发生的，这是和你们一样的人们努力的结果，他们承诺无论生活和事业如何，都将为推动社会前进的共同使命做出贡献。你们可以为我们所有人建立一个更健康更平等的未来。我们迫不及待地想看到你这一代人的成就。