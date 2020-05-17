好日子到头了：亚马逊将结束疫情期间的员工薪酬激励政策

据国外媒体报道，美国在线零售巨头亚马逊表示，将在本月底结束其加拿大仓库工人的与新冠病毒流行病相关的薪酬激励政策。

亚马逊发言人凯利·切斯曼（Kelly Cheeseman）当地时间周六证实，该公司将停止向员工支付每小时2美元的额外报酬，以及从COVID-19疫情大流行开始以来收到的双倍加班奖励。

亚马逊的薪酬激励政策最初曾预计在4月底结束，但该公司将在美国和加拿大执行的这一政策延长到5月30日。亚马逊一直受到其美国和加拿大员工的批评，据这些员工称，他们在免受新冠病毒感染上没有得到足够的保护，而他们中已经感染了新冠病毒生病的员工没有获得亚马逊足够的支持。

亚马逊曾表示，该公司一直在努力执行严格的准则，以保护其员工免受COVID-19病毒的侵害。但是随着疫情的蔓延，一直有报告称该公司的仓库工人特别容易受到该病毒的感染，许多活动人士对此表示了担忧。

由于不满亚马逊解雇直言不讳批评该公司防疫措施不足的员工，加拿大软件开发人员蒂姆·布雷(Tim Bray)5月宣布辞去亚马逊公司副总裁一职。他当时说，“我对亚马逊解雇那些不满公司防疫措施不足而举报的员工感到沮丧而辞职。继续担任亚马逊的副总裁则意味着我也同意自己所鄙视的那些行为。”

亚马逊称，它在其仓库中花费了数亿美元用于COVID-19疫情相关的安全措施。

亚马逊发言人凯利·切斯曼表示在一份电子邮件中表示，“这种增加薪酬的激励政策，使我们能够在这个前所未有的新冠病毒大流行期间，向社区提供必要的物品。”

“在需求增加的时期，我们感谢向消费者提供支持服务的同事。但是在本月底，将恢复我们的往日正常的工资和加班工资水平。”