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谷歌 Chrome 限制广告 CPU 和数据使用量，封杀“重度广告”

2020/5/17 10:03:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月17日消息 今年晚些时候，谷歌基于标准的广告拦截器将进行扩展，以消除令人讨厌的视频体验。Chrome现在正在努力限制和删除消耗设备电量和数据连接过多的广告。

谷歌最近发现，“一小部分广告消耗了不成比例的设备资源份额。”最终用户可能会注意到电池电量耗尽并看到更高的数据使用率，但不清楚原因：

“这些广告（例如那些开采加密货币，不良编程或未针对网络使用进行优化的广告）可能会耗尽电池续航，使已经紧张的网络饱和，并花费金钱。”

作为回应，Chrome限制了展示广告可以在用户明确与其互动之前进行的操作。这些“重度广告”阈值是通过广泛的测量得出的：

  • 总共使用主线程超过60秒

  • 在任何30秒的窗口中使用主线程超过15秒

  • 使用超过4 MB的网络带宽

谷歌称：“我们定位了最糟糕的广告，即那些使用CPU或网络带宽超过该资源检测到的所有广告的99.9％的广告。

目前，只有0.3％的广告超过了此阈值，但它们却占广告使用的网络数据的26％和所有广告CPU使用率的28％。”

IT之家获悉，如果满足了非互动标准和三个条件之一，Chrome将“卸载”违规广告，并将其替换为显示“广告已删除”的灰色框。Google会在Mac，Windows，Linux，Chrome OS和Android上使用，但仍在试验该阈值，其工作可以追溯到去年10月。

Chrome的严格广告限制和屏蔽功能将于8月底在稳定的渠道中启动。Google将提供广告卸载工具，让广告创建者和工具提供商有时间“将这些阈值纳入他们的工作流程中”。在此之前，可以使用以下标志手动启用它：

chrome://flags/#enable-heavy-ad-intervention

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关键词：Chrome谷歌广告

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