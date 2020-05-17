20年前全球首个病毒曾感染4500万台计算机，创建人如今在马尼拉修电话？

疫情期间，线上也变得越来越不安全，黑客侵入事件频发。



今天文摘菌带大家考古电脑病毒，不知道还有多少人知道第一个引发全球性计算机中毒的病毒Love Bug？

2000年5月4日，Love Bug首次出现后随即席卷全球，在世界范围内影响了约4500万台计算机，英国议会、美国五角大楼等都惨遭毒手，人民网当时专门刊发特稿，提醒人们保持警惕。

Love Bug事件后的20年间，电脑病毒层出不穷，但鲜有病毒能比肩Love Bug。

20年后，一名BBC记者四处探访，终于在马尼拉的一家电话修理店找到了始作俑者Onel de Guzman。现年44岁的菲律宾人Onel de Guzman如今在马尼拉的一家电话修理店工作，他坦言，当初只是无法支付使用互联网的费用，才选择了释放Love Bug蠕虫窃取密码，他从来没打算要在全球传播病毒。

他还说道，他很后悔在2000年释放了恶性文件，“我没有想过病毒能够传播到美国和欧洲，我也很震惊”。

BBC记者的探访之旅：揭开Love Bug的20年之谜

20年的“添油加醋”，Love Bug已经成为电脑病毒的“一代宗师”，为了解开这20年间坊间不断变化的传言，BBC记者决定亲自追踪Love Bug的创作者，一解20年之谜。

网上传言不绝于耳，有网友称de Guzman移民去了德国、奥地利或者美国，还有人表示，de Guzman在病毒爆发后被微软雇佣。

但这些都只是流言。

2016年，在一个专门讨论菲律宾黑社会的论坛上，一名用户留言道，de Guzman在马尼拉的基亚波区(Quiapo)经营一家手机维修店。

2019年4月，BBC记者前往该地区进行访问，发现那里确实有一个大市场，但里面有几十家手机维修店。为了能快速找到Onel de Guzman，记者在纸上写下他的名字，在市场内拿给不同的店员看，希望有人能认出它。

后来，一名店员说，他认识Onel de Guzman，并表示，de Guzman正在马尼拉其他地方的某个购物中心的另一个电话维修站工作。

几个小时在商场兜转后，记者被引导前往商场建筑最后面一个狭窄又混乱的摊位，几个小时后，Onel de Guzman终于出现了。

在记者的访问下，Onel de Guzman承认是他创建了Love Bug。他表示，在拨号上网的时代，上网还需要密码，但当时自己负担不起这样的费用，Love Bug就是自己为了窃取网络访问密码而编写的一种早期病毒的改良版。

2000年春季，他在原始代码中增加了自动传播功能，这样可以利用微软Windows95操作系统的一个漏洞，将病毒副本发送给受害者的Outlook联系人，他还为电子邮件附件设计了一个可以吸引全世界人打开它的标题，“I Love You”。

他说，“我发现很多人都想要男朋友，他们想要彼此，想要爱，所以我就这样命名了这个病毒”。Onel de Guzman表示，他对自己造成的损害感到抱歉。

他声称，他最初只是想将病毒发送给和他在聊天室交流的菲律宾网友，因为他只想窃取在他所在地区有效的互联网接入密码。

最初，de Guzman将病毒传给新加坡的一个网友后，就和朋友出去喝酒了，当他母亲告诉他，警方正在马尼拉追捕一名黑客时，他才意识到自己引发了全球混乱。

不过当时，菲律宾还没有针对电脑黑客行为的法律，无论是de Guzman还是其他人都没有被起诉，不过，de Guzman的同学Michael Buen在网上也遭到了质疑，他被认为是Love Bug的联合作者，但de Guzman始终声称，他是Love Bug的唯一创建者。

一段时间的低迷之后，de Guzman重回计算机工作岗位，但没有返回学校 。现在他和另一名员工一起经营这个小摊位。他坦白道，自己后悔写了这个病毒，Love Bug给他带来了很大的耻辱。

“有时，我会在网上看到自己的照片”，他说，“我的朋友们说‘是你！我是个害羞的人，我不想这样’。”

Love Bug是如何席卷全球的

Love Bug蠕虫大流行发端于2000年5月4日。

受害者电脑会收到一封带有附件的邮件，附件名称是“给你的情书（LOVE-LETTER-FOR-YOU）”，但就是这封邮件包含了恶意代码，该恶意代码能改写文件、窃取密码并且能够自动将其副本发送到受害者的微软Outlook通讯簿中的所有联系人。

根据人民网当年的报道，电脑安全专家曾建议网民删除任何可疑邮件，不要打开主题为“I LOVE YOU”的邮件及其附件。

但很快，不少“变体”就逐一出现。美国网络相关部门发出警告，“I Love You”病毒正以新名字“非常好玩”（VeryFunny）在网上流传；在日本，Love Bug已经产生了8个变种，如“joke”、“病毒警报！！！”、“确认母亲日的要求”等。

截止到当年5月8日，微软公司代表发言称，他们还没获取这个新变体病毒的相关信息。

但是，短短24小时内，Love Bug已经在全球扩散开来，并造成了重大问题，据有关报道统计，遭Love Bug影响的电脑高达45,00万台。

这导致的损失和破坏达到了数十亿英镑。在英国，议会为了保护自己，关闭了几个小时的电子邮件网络，美国五角大楼也受到了影响，各国政府邮件系统也都不堪重负，一些IT网管甚至选择断开部分基础设施连接来防止感染。

多方合力调查之下，他们追踪到Love Bug的一个电子邮件地址，注册地显示在菲律宾首都马尼拉的一套公寓，该公寓居住者的兄弟正是Onel de Guzman，此时的de Guzman还是该市AMA计算机学院的一名计算机科学专业学生，同时，他也是一个名为Grammersoft的地下黑客组织的成员。于是很快，他就成了警方调查的头号嫌疑人。

De Guzman的律师在5月11日组织了一场新闻发布会，但是De Guzman几乎不会说英语，在会上，当被问及是否意外释放病毒时，他说：“有可能。”

在Love Bug出现前一年，Melissa病毒被认为通过类似策略感染了100万台机器，然而Love Bug使以前的病毒相形见绌，并且暴露出日益增长的世界互联网连接是多么容易受到攻击。

甚至在今天，当我们回顾这段历史，警钟仍然长鸣。