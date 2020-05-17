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官方详解统信 UOS 个人体验版授权码发放、无法激活问题

2020/5/17 13:12:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月17日消息 5月15日下午，统信软件举办了2020统信UOS新产品线上发布会，发布了统信UOS产品体系：统信桌面操作系统、统信服务器操作系统与统信专用设备操作系统。

统信桌面操作系统（UOS）个人体验版是统信软件基于Linux5.3内核打造，专为个人用户推出的一款安全稳定、美观易用的桌面操作系统。

此前统信UOS发布会报名者将会收到永久性的授权码。该授权码已经开始陆续发放，但有人表示没有收到怎么办？今天下午统信UOS官方微博进行了解答。

Q：为何在5月16日，有人收到了授权码，有人没有收到?

A：首先感谢您对统信软件的支持，本次统信UOS个人体验版的授权码发放规则为：

1. 在5月15日前在官方活动H5页面进行了报名

2. 报名时提供的手机号正确

3. 本次授权码分三批进行发放，发放时间为5月16日至18日

Q：我在虚拟机上安装个人体验版时出现“输入授权码后，提示激活失败。再次重启，输入授权码时，提示此激活码已使用。”这该怎么解决?

A：如果您遇到了上述问题：

1.请将此问题的页面图片和您的授权码及对应手机号发送到【[email protected]】邮箱，邮件名称为：【个人版虚拟机激激活失败—手机号】，我们会进行统计汇总，后续会给您补发授权码。

2、这个问题已经在我们提供的最新版镜像中得到了解决，您只需要再重新到官网下载一遍镜像，再进行激活即可。

IT之家此前报道，统信UOS个人体验版提供了丰富的应用生态，用户可以通过应用商店下载数百款应用，覆盖日常办公、通讯交流、影音娱乐、设计开发等各种场景需求。特有的时尚模式和高效模式两种桌面风格，提供白色和黑色主题，适应不同用户使用习惯，为您带来舒适、流畅、愉悦的使用体验。

你可以通过以下方式下载统信UOS个人体验版：

官方地址：https://www.chinauos.com/topic/uos_desktop_try/download

百度网盘（提取码：6j43）：

https://pan.baidu.com/s/11U0ytAeHM56Rr7oWSIfHXw


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关键词：UOS统信操作系统

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