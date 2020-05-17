TCL 10 Pro、10L将于5月19日美国上市：250美元起

IT之家5月17日消息 今年4月份，TCL发布了TCL 10 Pro、10 5G、10L三款手机，根据TCL官方的消息，5月19日，TCL 10 Pro和10L将在美国正式发售，其中TCL10 Pro的零售价为450美元（约人民币3195元），而10L的价格为250美元（约人民1775元）。

据了解，两款手机最初将通过亚马逊销售，后期BestBuy、沃尔玛等运营商开售。

据IT之家报道，TCL 10 Pro处理器是骁龙675，比10 5G的处理器稍差，但其它规格稍好一些，具有6.47英寸曲面OLED显示屏（2340 x 1080像素），支持显示屏内指纹，相机的设置略有不同，具有6400万像素的主相机，专用的低光摄像头，微距镜头和超广角镜头。其它方面，该机具有4,500mAh电池，6GB RAM，128GB存储空间和耳机插孔。

10L实际上是10 Pro的廉价版。采用6.53英寸LCD显示屏（2340 x 1080分辨率），搭载骁龙665处理器，4,000mAh电池，指纹传感器位于背面，6GB的RAM，64GB或128GB的存储。后置四摄像头系统：一个4800万像素的主摄像头，一个800万像素的超广角摄像头，一个200万像素的微距和一个200万像素的深度传感器，也有一个3.5毫米的耳机插孔。