首款中国广电 5G 手机官宣：支持 192 号段 + 700MHz 黄金频段，2021 年底全国可用

中国广电 5G 手机终端要来了。

5 月 17 日，恰逢世界电信日，中兴手机在官方微博发布消息称，中兴手机携手中国广电，在国内完成了低频段下 5G 手机的 VoNR 语音/视频测试通话——这就意味着中兴旗下的这款手机成为首款支持国内四大运营商的 5G 手机。

哪四大运营商呢？

除了中国移动、中国联通、中国电信这三大运营商之外，就是中国广电了。

从三网融合到 5G 商用牌照

这里说的中国广电，指的是 "中国广播电视网络有限公司"。

雷锋网获悉，中国广电于 2014 年 5 月 28 日正式挂牌，注册资金 45 亿（后来增至 50.804 亿），该公司的成立是由中央财政出资，由广电总局负责组建和代管，由广电总局和工信部按照职责对中国广电相关业务实行行业监管。

中国广电是围绕着国家的三网融合战略而生的，除了推动全国有线电视网络的整合发展，它也是全国有线电视网络互联互通平台建设运营的主体，也是广电移动网的建设运营主体。

2016 年 5 月 5 日，中国广电获得《基础电信业务经营许可证》，可在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，还拥有 700 MHz 频段的使用权。

其中，这张《基础电信业务经营许可证》的获得，为中国广电参与移动网络建设打下了政策基础。

不过，由于我国的移动通信网络在 3G/4G 时代主要集中在中国移动、中国联通和中国电信三大运营商手中，因此中国广电在获证之后也并没有参与到 3G/4G 中。

而 5G 的到来，给了中国广电一个难得的机会。

2019 年 6 月 6 日，工信部正式面向运营商发放 5G 商用牌照，除了中国电信、中国移动、中国联通之外，中国广电也获得了 5G 商用牌照。

由此，中国广电也终于有资格参与到 5G 商用的进程中来。

中国广电 5G 的核心优势：700MHz

中国广电在 5G 网络上的一个核心优势是，它拥有 700MHz 频段。

据 C114 中国通信网报道，700MHz 频段被认为是移动通信发展中的黄金频段，它具有具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等优势特性，而且适合 5G 底层网络。

实际上，中国广电是目前全世界唯一一家获得 5G 牌照并用 700MHz 建网的广电运营商。

与之相比，中国移动获得 2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz 频段，中国联通获得 3500MHz-3600MHz 频段；中国电信获得的 3400MHz-3500MHz 频段。

与三者相比，中国广电的各地频段在基站覆盖方面更有优势，建设更少的基站可以获得更大的覆盖范围。

按照业内专家的估算，建一个全国 5G 网络，三大运营商使用的现有频段需要建约 600万座以上的 5G 宏基站才行，而中国广电利用 700MHz 频段只需要约 40 万座基站。

由此，中国广电总经理梁晓涛曾经表示，由于我国欠发达地区地域面积大、人口密度低，单基站接入终端数量相对较少，5G 700MHz 可以满足其带宽升级需求。

他还表示，在光纤难以通达的地区，5G 700MHz 可以充分发挥广覆盖和室内覆盖优势，通过 CPE 方式代替光纤接入，迅速打通偏远地区网络基础设施“最后一公里”。

值得一提的是，2020 年 3 月 19 日，3GPP 第 87 次接入网全会闭幕。其中，中国广电700MHz 频段2 x 30/40MHz 技术提案获采纳列入 5G 国际标准，成为全球首个 5G 低频段（Sub-1GHz）大带宽 5G 国际标准，编号为 TR38.888。

可见，中国广电的 700MHz 也成为 5G 国际标准。

获得 192 号段，5G 低频终端即将到来

对于中国广电来说，要实现 5G 网络商用不容易，但也有底气。

除了上文已经提到的《基础电信业务经营许可证》和 5G 牌照之外，国家相关监管部门在移动通信网络发展尤其是 5G 商用的步伐上没有也没有落下中国广电。

比如说，2019 年 12 月 24 日，工信部发布通知，宣布向各大运营商核发公众移动通信网网号，其中中国电信获得 190 号段，中国移动获得 197 号段，中国联通获得 196 号段，而中国广电也获得了 192 号段。

也就是说，以 192 开头的手机号码，将是中国广电的 5G 号码。

当然，对于中国广电来说，在推进 5G 通信网络和 5G 移动终端方面也是不遗一点余力的，尤其是在推动中低频段移动终端商用方面。

其中在 5 月 16 日，中国广电也在官网宣布，其 5G 建设进入到全面发力阶段，支撑中低频段的通信设备产业链日趋成熟，部分终端设备制造商中低频段手机的产品化进入测试验证阶段。

换句话说，中国广电 5G 移动终端即将面向通信市场发布，标志着中国广电 5G 向商业化运营迈进。

实际上，就在 5 月 17 日中兴手机官方微博发布的图片中，就已经在手机上出现了 "中国广电" 的运营商标识文字。

2021 年网络全覆盖，将打造 5G 新模式

当然，从策略上来说，中兴手机发布的上述微博，更像是一个宣传的号角；但对于中国广电来说，这不啻为一种野心的宣扬。

而选择这一天，也正是因为 5 月 17 日是世界电信日。

雷锋网(公众号：雷锋网)注意到，在今天举行的 2020 年世界电信和信息社会日大会上，中国广电副总经理曾庆军也发表了致辞，重点谈到了中国广电的 5G 新网络建设思路。

曾庆军

谈到中国广电的整体发展，他表示，中国广电将打造具有广播电视特色，集移动通信运营、融合媒体传播、智慧广电承载、智能万物互联、国家公共服务、绿色安全监管于一体的 5G 新网络。

建网方式上，中国广电确定采用独立组网（SA）模式、极简架构方案，低频+中频多频叠加、FDD+TDD 协同组网的技术路径；同时也将充分利用已有网络资源，与合作伙伴一道加快推进广电 5G 网络建设。

他表示，中国广电力争在 2021 年底基本实现广电 5G 的全国覆盖。

当然在 5G 网络的基础上，中国广电的另外一个重要任务是：网络融合。

曾庆军强调，5G 大带宽应用将推动更深层次的科技、媒体和通信融合，而中国广电将打造打造媒体+5G 融合发展模式，做好大小屏融合、多屏/跨屏服务，提供超高清 4K/8K、虚拟/增强现实 VR/AR、物联网等新业务新业态。

同时，中国广电也强调了云网协同，将打造一朵智慧广电媒体融合云，打通广播电视网、广电宽带网和广电 5G 移动互联网，构建智慧广电新业态新服务。

另外，在产业发展上，曾庆军也谈到了利用 5G 网络的低成本、广覆盖等优势，支撑服务工业制造、文化宣传、车联网、电力物联、教育医疗等行业领域。

总体来看，5G 移动网络在中国广电整体业务发展中的角色，就是做好多个网络融合和云网协同的承载角色，其主要任务是为媒体传播、广播电视、公共服务等领域赋能。

而就个人通信来看，中国广电 5G 要想与三大运营商正面竞争，恐怕也存在一定的难度，它必须另辟蹊径。

最后一问：

如果中国广电 5G 网络正式商用，你会考虑吗？

本文参考资料：

http://www.txxxb.com/yc/yc/2020/0407/238033.shtml

https://tech.sina.com.cn/t/2020-05-17/doc-iirczymk2048343.shtml

http://www.cbn.cn/art/2020/5/16/art_93_12993.html

http://www.c114.com.cn/news/16/a1120569.html

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