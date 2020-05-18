偷拍视频泛滥成灾，摄像头检测App真的靠谱吗

尽管酒店、民宿摄像头偷拍的恶性事件已经被多次曝光，但这股风气似乎仍未得到遏制，来自偷拍摄像头的视频依然层出不穷。目前不少APP都推出了摄像头检测功能，方便人们用手机寻找是否有隐藏的摄像头。

根据APP自己的介绍，它们分别采取了红外光检测、反射光检测、Wifi热点检测、磁通量检测等手段，来检测摄像头。这些APP检测摄像头的手段到底靠谱吗？这就来谈谈！

红外光检测

靠谱程度：★★☆☆☆

不少摄像头都有夜间成像的功能，而之所以能够实现这点，有可能是因为这些摄像头带有红外成像系统。这类摄像头模组会发射肉眼无法看到的红外光，红外光经由反射后，由感光元件成像——尽管人眼看不到红外光，但摄像头模组中的感光元件却是可以的。由此，这类摄像头就实现了夜视。

某些摄像头靠主动发射红外光实现夜视

利用这个原理，手机APP的确可以检测到此类摄像头。APP可以调用手机的感光元件，来查看漆黑一片的房间中，有没有可疑的红外光源。但是，这种方法也存在局限。

·偷拍的摄像头必须发出红外光。并不是所有的偷拍摄像头都靠红外光来实现夜视的，也有的是靠高感光度、大光圈来弱光成像。

·手机的感光元件必须可以感应到红外光。某些手机为了更好的成像效果，在感光元件前安装了红外滤光片之类的过滤装置，减少对可见光成像的干扰——但如此一来，手机也无法感应到红外光，揪出红外光夜视摄像头无从谈起。

要如何判断手机能不能感应红外光？可以在弱光环境下，开启相机APP，把一些家电遥控机的红外线发射源对准手机镜头，按下遥控器按钮观察取景窗是否有亮光。如果没有，说明手机无法感知红外光，APP检测红外成像的摄像头也就无从谈起。

反射光检测

靠谱程度：★★☆☆☆

这是依赖镜头反射光所进行的检测。一般而言，摄像头多少会有镀膜，用以减少某些角度的直射光，防止炫光、鬼影等成像干扰因素。也因为如此，对于某些角度的光线，镜头会有更强烈的反射，因此APP可以利用手机闪光灯和摄像头，来照射特定位置，通过是否存在异常反光，来检测周边是否存在隐藏摄像头。

镜头镀膜在特定角度会有较强烈反光（图片并非是偷拍摄像头，仅作示意）

从原理上来说，这个检测方法还是靠谱的，但显然它也存在局限。

·闪光灯照射范围较小，无法顾及全屋。手机闪光灯并非是大功率的发光元件，只有中心区域有足够的强光源，需要靠近距离照射，才能令隐藏摄像头产生足够的反光，因此要排查整个房间需要很长的时间。

·光线照射角度未必能达到最佳，需要耐心排查、细心观察。镜头镀膜在特定角度下才会反光比较强烈，如果摄像头隐藏得比较深，例如隐藏烟雾报警器的小孔之类，可能没有合适的反光角度、

·容易被其他反光物体干扰。

简而言之，对于大多数摄像头，APP利用闪光灯的强光照射，的确是有可能检测到它们的。但是这比较考究手动操作，漏过的几率较高。建议使用反射光检测摄像头时，保持房价处于黑暗状态，更容易看出蛛丝马迹。

WiFi检测

靠谱程度：★★★☆☆

这是目前很多摄像头检测APP都有的功能，甚至某些安全管家类APP也加入了类似的模块。用Wifi检测摄像头的原理，是因为很多摄像头都会通过Wifi网络传输数据，而手机接入了Wifi网络后，就可以检测到Wifi网络中是否存在可疑的设备。

很多安全APP都有利用WiFi检测摄像头的功能

目前一些安全APP使用了摄像头特征码识别数据库，可以检测出Wifi网络中接入设备是否存在摄像头。从原理上来讲，这招的确非常有用，如果摄像头接入了Wifi，很难逃过APP的法眼。

然而，这种方法也存在局限。摄像头不一定都会接入Wifi，有的摄像头使用本地存储如SD卡来存放录像，有的则配有SIM卡通过移动网络来传输数据。此情此景下，APP通过Wifi检测摄像头，只能无功而返。

磁通量检测

靠谱程度：★☆☆☆☆

这也是一个APP检测摄像头的常用手段。它的原理是这样的：大部分手机上，都有磁通量传感器，可以检测出铁磁性物质。因此用手机靠近疑似摄像头之处，如果磁通量有了波动，那么这里可能就存在摄像头。

利用磁场检测摄像头不太靠谱

这种方法靠不靠谱呢？显然，在很多情况下，它并不可靠。摄像头并不一定带有足够强的磁性，反而很多铁器、家电中的电磁部件，会引发手机的磁通量传感器感应波动。

当然，如果已经通过其他方法大致确定了摄像头隐藏的位置，用这方法来进一步确认，也未尝不可。

总结

可见，尽管很多APP都有检测隐藏摄像头的功能，但时至今日仍未有百分百靠谱的方案。如果摄像头不发出红外光、位置隐蔽反光不明显、不连接Wifi网络、不带有强磁性，用APP很难检测到它。面对越来越泛滥的偷拍摄像头，大家还是需要提高警惕，如果发现什么异常，立即报警，才能切实保障自己的权益！