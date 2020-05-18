中国移动这一年：5G用户要破亿？建设成本仍是难题

编者按：

这是属于5G的时代。

一年间，5G信息江河汇聚、企业崛起为峰、智能世界变得无比开阔。它不仅是信息变革中的土壤，更是巩固科技创新地位的重要基石。

一年间，5G大市场群雄逐鹿：

国际赛道，各大巨头在多领域争夺制高点；

专利研发，中国阵营全球占比已突破五成；

智慧创新，应用场景商机不断且相继投产；

手机市场，百元区间的细分竞争尤为激烈；

……

一年间，由新浪科技、新浪5G联合发起的《5G大家谈》栏目，与数十位政、企、学界著名人士畅聊通信的发展及落地，为读者答疑解惑。同时，《5G大迈进》栏目将为读者探究中国通信企业的成长之路。

一年后的今天，信息所至，融入百业。当更多人触及5G，又将碰撞出怎样的火花？

砸千亿建设5G 如何解决资金难题？

2019年6月，工信部向中国移动等四家运营商企业发放5G商用牌照，可谓开启了中国的5G时代；2019年10月31日，三大运营商联合宣布推出5G套餐，进一步加快了5G商用步伐。

不过摆在运营商面前的难题是，5G建设成本异常高昂。就在推出5G套餐的前一天，中国移动董事长杨杰在中国信息通信业发展高层论坛上坦言，5G的建设成本还比较高，还需要时间，一个5G基站是4G的3倍左右。“投资很大，但缺乏动力让运营商建得更好，商业模式还不清晰。”

中国移动2019年财报显示，2019年中国移动一共建设了5万个5G基站，相应的5G资本开支为240亿元；2020年，中国移动计划新建25万个5G基站，相应的5G资本开支将达1000亿元。

1000亿元是什么概念？2019年中国移动的净利润为1066.41亿元，也即是2020年中国移动几乎要拿出2019年全年的净利润来投资建设5G。而2019年的中国移动还处于营收增长见顶、净利润大幅下滑的局面之下。

实际上，5G基站建设成本只是5G成本的一部分，另外一大部分还有电费等运营成本。

2019年底，当时还担任中国移动副总裁的李正茂就在公开场合表示，5G与4G会长期共存，中国移动不会轻言放弃4G网络。他坦承，单个5G基站耗电量是4G的3倍，而在耗电方面产业界的进展并不大。他还呼吁政府出台基站供电优惠的政策，以减轻5G基站耗电成本，推进5G网络建设。

为了解决投资问题，中国移动也在尝试多种解决方案，一个方向就是中国联通和中国电信正在尝试的共建共享。

今年年初，工信部向第四家运营商中国广电颁发了4.9GHz频段的5G试验频率使用许可，同意其在北京等16个城市部署5G网络。值得注意的是，中国广电获颁的4.9GHz频段与中国移动一致，当时引发了中国广电与中国移动也要共建共享的传闻。

中国移动董事长杨杰在2019年年报电话会议上曾对此回应称：“的确在和中国广电沟通，商谈在5G共建共享、合作共赢方面的可能性。”可以预见的是，如果双方实现联合建设5G网络，将节省巨大的资本开支。

此外，今年初的疫情也给运营商在5G建设上的节奏增添了新的变数。随着在线办公、在线教育等需求的爆发，工信部提出要加快5G网络建设，国家也提出了新基建的概念，其中重要的内容之一就是5G。今年3月，中国移动开启了2020年5G二期无线网主设备集中采购工作，总需求超过23万站。

中国移动副总经理简勤在5月17日举行的中国移动5G生态合作伙伴大会上透露，截至目前，中国移动已建成5G基站12.4万个，覆盖56个城市。他还称，中国移动将加快5G布局，力争提前完成2020年内5G基站达到30万个的目标，实现全国地级以上城区5G商用服务。

5G套餐用户目标上调至1亿 需平衡ARPU增长

在判断运营商5G建设进度上，除了5G基站建设数量之外，另外一个指标就是5G套餐用户数。

2019年10月底，中国移动推出了5档个人版5G套餐，分别为128元/198元/298元/398元/598元。128元起的5G套餐价格，引发了大多数网友太过昂贵的评价。

中国移动也在想法设法吸引用户向5G套餐转换。比如在5G套餐预约阶段就推出老用户优惠政策，网龄5年及以上用户可享受7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠。这无疑能从价格上吸引中国移动的4G老用户向5G套餐转移。

此外，中国移动还推出了单独订购5G流量包的策略。在用户使用5G手机的情况下，只要订购5G流量包，就可在不换基础套餐的情况下享受5G网络。新浪科技在中国移动商城看到，该5G流量包在促销期间，最低49元可包20GB 5G流量，这也降低了用户转向5G套餐的门槛。

种种措施之下，中国移动的5G套餐用户实现了快速增长。

今年2月，中国移动首次在月度运营数据中公布5G用户规模。数据显示，截至2020年1月底，中国移动5G套餐用户数为673.6万户；到今年一季度，中国移动5G套餐客户数增长至3172万；中国移动副总经理简勤在5G生态合作伙伴大会上透露，截至5月17日，该数字已经达到5099.8万。

中国移动还大大提升了2020年的5G套餐用户数目标。对于2020年，中国移动此前设定的目标是5G套餐客户净增7000万；而中国移动副总经理简勤在5G生态合作伙伴大会上提出，2020年计划协同产业链合作伙伴发展5G套餐用户突破1亿户。

不过，运营商的5G套餐用户数也引发了一些不小的争议。

最大的焦点是5G用户的统计口径问题。根据信通院的数据，2019年国内5G手机出货量累计1376.9万部，今年1-4月为3044.1万部。这意味着单单中国移动一家的5G套餐客户数，就与中国累计5G手机出货量相当。那么三家运营商统计的5G套餐客户数中，就有大量用户并未使用5G手机。

此前就有媒体报道，有中国移动用户反馈是“被”成为5G套餐用户。有手持4G手机的用户收到了来自中国移动的短信：“【生效提醒】尊敬的客户，为了您更好的享受5G网络服务，中国移动为您免费提供了5G优享服务，下月生效。”

这对于运营商确实是一个难题。如果按照同时使用5G手机+5G套餐的口径来统计，那么5G用户数远远达不到目前的数字和发展速度。

除了5G用户数上的争议之外，对于中国移动而言，还需要平衡的是用户ARPU（每用户平均贡献收入）。在4G时代，中国移动就因为提速降费、价格战等因素，导致用户ARPU不断下降；如果在5G时代因为套餐促销等因素让这一状况重演，那么5G用户带来的收入增长也会极为有限，这对要承担巨额5G资本开支的中国移动极为不利。

待解的杀手级应用和商业模式难题

5G网络覆盖的完善程度，是用户使用5G的前提，不过应用场景的探索也十分重要。

对于个人用户而言，5G网络在下载速率上提供了远超过4G网络的体验，在在线视频观看、内容下载等方面拥有优势。不过也有一部分网友质疑称，4G的网速已经足够，5G目前也还未有杀手级的应用场景吸引用户。

运营商在5G的个人应用场景上也做了诸多探索。比如中国移动推出的云游戏、5G视频彩铃等。目前来看，云游戏的进展似乎并不明朗，用户需要为云游戏的流量单独付费，增加了不少额外成本；5G视频彩铃的进展倒还不错。今年3月，中国移动宣布视频彩铃用户数量正式突破1亿。

另外一大看点便是中国移动牵头、联合中国电信和中国联通即将上线的5G消息。5G消息对传统短信业务进行升级，用户的使用体验更加丰富，同时还可以在5G消息上快捷享受企业相关服务，比如订购火车票、发送邮件等。北京邮电大学教授吕廷杰就向新浪科技表示，十分看好5G消息在企业级市场的前景。

不过5G消息的商用还面临着安卓和苹果终端统一的问题。据悉，5G消息安卓手机原生支持，无需下载App。但苹果手机能否原生支持，取决于苹果公司的政策。据中国移动相关人士透露，在过去的数年里，运营商与苹果公司的沟通讨论一直在进行中。目前通过安装App体验的做法可以帮助苹果公司和苹果手机用户体验和使用5G消息，但这无疑要额外投入人力财力。

除了个人用户应用场景之外，行业应用也是运营商重点探索的方向。但行业应用的商业模式更是让运营商头疼的问题。

以5G在出行领域的应用车联网为例，要实现车联网就要安装单独的模块，但谁来承担模块的成本就成为关键问题。运营商本身就要承受在5G网络建设上的巨大投入，要让他们来为此买单显然不现实。

吕廷杰在接受新浪科技采访时建议，发展5G不能只靠运营商，应该从政策层面理顺5G建设和商业模式的机制问题，鼓励社会化投资，让整个社会和产业界参与到5G的建设、应用探索和商业模式的构建中来。