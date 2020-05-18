微软总裁Brad Smith：微软曾错误地站在 Linux 的历史对立面

此前，微软前首席执行官史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）曾发表过 “Linux 是一种癌症”的极具争议性地言论。不过近些年来，微软无疑已经转变了态度并在很大程度上拥抱了 Linux 生态环境。

近日，在麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室主持的最近一次对话中，微软现任总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）则表示，“我个人的观点是，当开源社区在本世纪初开始爆发时，微软曾错误地站在了历史的对立面。”

作为微软的资深员工，Brad Smith 在其 90 年代遭遇反垄断诉讼的打击之前就加入了该公司，并自 2015 年以来一直担任微软总裁。他补充说，“好消息是，若人生够长，我们总还有改变的机会。如今，在企业方面，微软已成为全球开源项目的最大单一贡献者。”

事实上，微软确实已经作出了很多变化。譬如，该公司的云计算平台 Azure 多年来一直支持各种 Linux 发行版。甚至，微软还在其 Azure Sphere 平台上使用了基于 Linux 的操作系统来进行物联网应用程序开发。在 2016 年的 Build 开发者大会上，微软也郑重宣布了对 Linux 的喜爱。此外，其还通过 Windows Linux 子系统（WSL）将 Linux 越来越多地集成到 Windows 本身中。

即便 2020 年仍不是“Linux 桌面之年”，那微软积极拥抱 Linux 生态也是一个正确的选择，毕竟这让 Azure 和 Windows 变得比以往都更加重要。而微软去年发布的第二版 Windows Linux 子系统（WSL2），实际上则是本月晚些时候 Windows 2020 年 5 月 10 日更新（Windows 10 2004）中的一项重要新功能。