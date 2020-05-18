同是5G手机，怎么打通VoNR就厉害了？

随着5G网络部署的逐步成熟，VoNR语音技术解决方案正在迈入发展的快车道。

华为使用Mate 20X 5G版手机，率先打通全球首个5G SA网络下的 VoNR通话，包括语音和视频。



vivo与三星、华为协作，在华为网络实验室实现了vivo X30手机与华为基站的5G VoNR通话操作；

OPPO与爱立信、MediaTek合作，使用OPPO支持VoNR（Voice/Video over New Radio）的商用形态5G手机，实现了5G SA（独立组网）架构下的语音与视频通话；

中兴手机携手中国广电在国内完成低频段下5G手机的VoNR语音/视频测试通话。

手机厂商相继宣布打通了5G VoNR语音和视频电话，标志着智能手机在语音通话方面迈上了新的台阶。那么，VoNR究竟是什么？支持VoNR的5G手机又厉害在哪？

1、5G最佳伴侣VoNR

不管手机如何“智能”，接/打语音电话依然是手机最基础的功能，二者在2G/3G时代非常和谐。但进入4G时代后，移动上网和语音通话开始“打架”，例如当你在打手游时，一旦有电话打进来，网络便会切换到2G或者3G网络。这是由于2G/3G主要为语音而设计，它们采用电路交换（CS，Circuited Switched）技术来提供电话业务，就是通话前需在网络中建立一条线路，这是“独占”的资源，直到通话结束才拆除。

VoLTE则很好的解决了这一难题。VoLTE构架于LTE网络之上，将语音通过IP包来传输，类似于分布式计算，只在需要的时候才将对话传送，没有需要的时候就会停止传送，无需“独占”，就可以享受到通话连接服务，简单说就是打电话也可以用4G网，既能高效利用资源，又可以随时得到完整、流畅的通讯服务。

如果说VoLTE是4G的好基友，那么VoNR就是5G最佳伴侣，它是基于纯5G接入的通话解决方案，话音业务和数据业务均由5G网络承载，不依赖4G。与上一代的VoLTE相比，在通话质量上有大幅度的提升，具有延迟更低、音质与画质更高的特点，可以整体提升用户的使用体验。VoNR在实现高清语音通话的同时，还解决了通话时信号回落至2G/3G/4G的问题。

5G VoNR不仅是语音通话技术的升级，也是5G重要应用之一。VoNR可以嵌入到基于5G网络的虚拟现实，远程机器人控制，多方实时会议等多样的应用场景中，给消费者带来更加高效、无缝的语音体验。

中国移动和华为完成5G SA下的VoNR音视频通话

2、VoLTE就要终结了吗？

既然VoNR才是5G的目标语音解决方案，那是否意味着VoLTE将就此走向终结呢？

虽然VoLTE诞生于4G时代，但它真正发挥作用却是在5G时代。根据3GPP标准定义，5G语音（VoNR）仍沿用4G的话音架构，也是基于IMS提供话音业务。但是，由于5G网络实现完善的全覆盖需要经历较长时间，所以在较长一段时间内，语音会回落到VoLTE，由VoLTE来担当重任。即便在未来VoNR得到普及，对于那些只需要使用4G网络的智能家居、智能手表、功能机等产品，依然会采用VoLTE技术。

所以，运营商的4G LTE网络是非常重要的一张打底网络，VoLTE和VoNR在短期内并不是替换的关系，而是长期共存。

3、距离VoNR普及还有多远？

目前，全球运营商都在积极与芯片、手机、通信厂商联合进行室内和外场的多种测试，以加速推进VoNR商用。

在芯片方面，从去年开始，包括华为、、联发科、紫光展锐在内的5G芯片厂商相继公布调试进展。在终端方面，华为、OPPO、vivo、中兴也完成了VoNR语音和视频电话测试。网络方面，5G SA独立组网建设也在加速推进。

今年2月26日，工信部要求加快独立组网的5G网络建设，以求提前获得5G带来的产业升级，为城市提高社会治理能力、抢占区域竞争高点注入新动力。作为新基建之首的5G独立组网建设可能借此提前落地。

根据GSMA提供的数据，中国将在未来几年内成为全球领先的5G市场之一。按照目前要求的进度，预计两年内5G SA将实现商用目标，这使得5G语音视频通话技术跳过NSA架构下的过渡阶段，直接提前实施VoNR，取代传统CS语音，成为主流语音技术。