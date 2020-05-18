惊天“巨浪”闪现首尔！LED屏幕高清复现文艺复兴技术

在号称“韩国时代广场”的首尔江南，忽然出现一片滔天“巨浪”。

“巨浪”来自COEX球场（COEX artium）一块巨大的LED屏幕，整块LED屏幕宽80米，高23米，屏幕上不间断播放的是名为“海浪”（wave）的幻觉投影。



这项技术可以说十分“心脏病患者不友好“了，因为不管是海浪的视觉逼真程度，还是听觉模拟程度，都做到了高度的还原，站在巨大的LED屏幕下方，甚至会害怕这些巨浪会冲破玻璃，淹没整个城市。

我们来看看效果：

虽然整个设计是在疫情期间悄悄上线，所以街头人数并不多，但还是引来了一大波关注，韩国市民们表示，在这么炎热的天气看到，整个人都感觉到清爽了。

屏幕本身还装载了高度还原的音效，从很远的地方都能听到逼真的海浪撞击玻璃的声音，特别是走在屏幕下方的行人，简直感觉海水会分分钟冲破屏幕撒在自己身上。

网友们也都震惊了：

“像是一只被困在箱子里的海浪”。

“这个世界早晚一天赛博朋克”。

“双子杀手120帧就是这个感觉”。

可追溯到文艺复兴时期的“变形”技术与高清LED屏幕的结合

那么，到底是如何在一块2D的LED屏幕上营造出了如此逼真的3D效果呢？

据制作团队说明，这里用到的技术最早可以追溯到文艺复兴时期提出的“变形”（anamorphosis）原理。

简单来说，这是一种扭曲的投影或者说透视图，当观看者以一定的角度进行观看时，就能瞬间被精妙的构图和想法震慑到，也就是说，只需要简单的手势，就能创造出十分强大的观看效果。

此前，这项技术在绘画、摄影、雕塑和装置艺术、玩具、电影特效上多有使用。

早在17世纪，罗马不少教堂顶部的壁画，就参考了这种技术，希望能够获得更加逼真的“3D穹顶”效果。其中最富盛名的作品之一是圣伊格纳齐奥教堂天花板上的壁画。

这幅壁画由安德里亚·波佐（Andrea Pozzo）在1691-1694年创作。从底部看，整个教堂的半圆形屋顶变成了梦幻般的天空，波佐本人说：“由于透视图只是对‘3D’感的伪造，所以画家没有义务使它从任何部分看都是真实的，而只是从一个确定的角度看能够得到这种感觉即可。”

之后，这门技艺也进一步发展。

比如在2016年，法国著名艺术家JR就用这项技术改造了卢浮宫顶，他用纸片覆盖了卢浮宫全部的瓷砖玻璃幕墙，纸片上印有卢浮宫大尺寸的黑白图像，这样他抹去了现代修建的痕迹，整体看上去和17世纪没什么两样。

如今，这项来自教堂画家的精巧技术也和高清LED屏幕结合起来，被用来创作了这幅巨大的“海浪”艺术品，研究团队将真实的巨浪影像投射到玻璃中，让路过的行人身临其境感加倍，创始团队称，这项技术也能有效地改善和建设我们的生活环境。

4D创意公司又一力作，曾为釜山打造“数字海洋馆”

此次“滔天巨浪”是工作室d'strict的又一力作。

d'strict成立于2000年，是一家全球领先的4D创意公司，总部在美国纽约和韩国首尔。d'strict一直从事网站和移动用户界面的设计以及各种产品和服务的规划工作，目前正积极开发全像投影及动作辨识技术。

自创立以来，d'strict给人们带来了不少绚丽的视觉体验。

早在2017年4月，d'strict团队就曾为韩国釜山sealife海洋馆，打造了一处充满童趣的数字主题公园。

釜山水族馆除了展示海洋生物外，园区也结合科技，利用灯光营造氛围，打造了一间互动式博物馆，让人忘记身处海洋馆，仿佛置身于危险四伏的深海之中。

这次的“海浪”作品可能因为疫情原因，我们无法亲眼见到，但是依然能看出其中精巧的设计，让人感慨，艺术和科技可能是最能引起人类共鸣的东西了。