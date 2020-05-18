向 Qt 致敬，GOSP v1.1 工具发布

摘要
Qt是欧洲人创始的一个优秀的C++开发框架，API简单易用，社区庞大，资源丰富；但Qt太重量级了（需要很多的RAM和ROM，非常复杂）。为了解决这个问题，我开发了GOSP这个框架。GOSP在不依赖Qt的前提下，提供了类似Qt的API接口，仅需要几百KB的硬件资源（比Qt小的多），能运行在Qt不支持的低性能领域（对Qt形成补充），适用于嵌入式开发。
谨以此产品向Qt致敬，致敬Qt为世界做出的杰出贡献。
example效果演示：
v1.1更新内容
改进刷新机制，利用painter的translate。复杂item中还可以包含简单的item。
改进焦点机制，开发者使用GOSP开发时无需考虑焦点在控件间的切换问题。
完善了hasFocus、isFocusEnabled、setFocus接口。
更改初始化tabIndex部分
容器和item可以同时具有焦点。
主要特色
GOSP是码云GVP项目，其产权归全体贡献者共同所有，贡献者根据自身对项目的不同贡献而享有不等比例的产权。
史上最容易理解的GUI框架，史上最简单，没有之一。
100%使用图片来实现个性化的控件和界面。
提供了类似Qt的API。
基于别具一格的Giveda信号槽技术，各个模块代码之间无耦合。
无耦合的代码，史上最容易复用，没有之一。