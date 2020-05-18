向 Qt 致敬，GOSP v1.1 工具发布

摘要

Qt是欧洲人创始的一个优秀的C++开发框架，API简单易用，社区庞大，资源丰富；但Qt太重量级了（需要很多的RAM和ROM，非常复杂）。为了解决这个问题，我开发了GOSP这个框架。GOSP在不依赖Qt的前提下，提供了类似Qt的API接口，仅需要几百KB的硬件资源（比Qt小的多），能运行在Qt不支持的低性能领域（对Qt形成补充），适用于嵌入式开发。

谨以此产品向Qt致敬，致敬Qt为世界做出的杰出贡献。

example效果演示：

v1.1更新内容

改进刷新机制，利用painter的translate。复杂item中还可以包含简单的item。

改进焦点机制，开发者使用GOSP开发时无需考虑焦点在控件间的切换问题。

完善了hasFocus、isFocusEnabled、setFocus接口。

更改初始化tabIndex部分

容器和item可以同时具有焦点。

主要特色