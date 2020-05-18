内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

向 Qt 致敬，GOSP v1.1 工具发布

2020/5/18 14:56:52来源：开源中国作者：lojee责编：骑士评论：

摘要

Qt是欧洲人创始的一个优秀的C++开发框架，API简单易用，社区庞大，资源丰富；但Qt太重量级了（需要很多的RAM和ROM，非常复杂）。为了解决这个问题，我开发了GOSP这个框架。GOSP在不依赖Qt的前提下，提供了类似Qt的API接口，仅需要几百KB的硬件资源（比Qt小的多），能运行在Qt不支持的低性能领域（对Qt形成补充），适用于嵌入式开发。

谨以此产品向Qt致敬，致敬Qt为世界做出的杰出贡献。

example效果演示：

v1.1更新内容

  • 改进刷新机制，利用painter的translate。复杂item中还可以包含简单的item。

  • 改进焦点机制，开发者使用GOSP开发时无需考虑焦点在控件间的切换问题。

  • 完善了hasFocus、isFocusEnabled、setFocus接口。

  • 更改初始化tabIndex部分

  • 容器和item可以同时具有焦点。

主要特色

  • GOSP是码云GVP项目，其产权归全体贡献者共同所有，贡献者根据自身对项目的不同贡献而享有不等比例的产权。

  • 史上最容易理解的GUI框架，史上最简单，没有之一。

  • 100%使用图片来实现个性化的控件和界面。

  • 提供了类似Qt的API。

  • 基于别具一格的Giveda信号槽技术，各个模块代码之间无耦合。

  • 无耦合的代码，史上最容易复用，没有之一。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Qt开发

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    