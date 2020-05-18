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吉利李书福代表：建议对快递、外卖等摩托车发专用牌照

2020/5/18 15:39:34来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月18日消息 吉利控股集团今日表示，集团董事长李书福公布了《将车辆购置税由中央税改为中央地方共享税》《将汽车消费税征收环节后移至销售环节 并实现中央与地方共享》《适度放开“禁限摩” 科学规划城市摩托车行驶》三项建议。

IT之家了解到，李书福在《适度放开“禁限摩” 科学规划城市摩托车行驶》的建议中提出，根据摩托车排量级别的不同，有必要可实施摩托车驾照分级制度。对营运性摩托车（快递、外卖）核发专用牌照，由经营主体统一管理，承担培训及管理责任，把运营性摩托车和个人用摩托车分开管理。具体包括：

一、试点部分城市恢复摩托车上牌及通行，制定摩托车相关交通管理办法。在制定交通道路管理政策时，制订摩托车相关交通管理办法，发挥摩托车的长处，实现城市交通多元化，提高通行效率。采取限量上牌的方法，对合法两轮车上路予以总量规划和控制，确保四轮与两轮、机动车与非机动车的构成比例合理科学，以达成道路利用效率的最大化。

二、重新制定摩托车驾照考试等级，加强安全意识培训和营运摩托车的管理。根据摩托车排量级别的不同，有必要可实施摩托车驾照分级制度。对营运性摩托车（快递、外卖）核发专用牌照，由经营主体统一管理，承担培训及管理责任，把运营性摩托车和个人用摩托车分开管理。

三、 鼓励摩托车相关企业在新能源暨摩托电动化方向加大研发力度，出台全国统一的电摩上牌政策。建议严格执行《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）（简称电动车新国标）及《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》（GB/T24158-2018），改变电动车行业长期以来存在的"超标车"乱象，为企业创造一个良好的竞争环境。并参照新能源汽车的方式给予上牌补贴，或实施差异化的车辆注册上牌以及保险方式。

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关键词：吉利

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