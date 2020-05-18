上市8年后《泰拉瑞亚》玩家数暴涨9倍，活跃度仅次于《CS:GO》

IT之家5月18日消息 游戏《泰拉瑞亚》上市距今已经有8年时间了，然而在5月16日，该游戏推出了1.4版本大型更新“旅程终点（Journey's End）”后，玩家数暴涨超过9倍，一度在Steam热门游戏排名中位居第二，仅次于《CS：GO》。

根据Steamdb提供的数据，《泰拉瑞亚》在过去24小时的玩家人数高峰数为489886，相比之下该游戏在5月16日16:30的玩家数则为53784，游戏更新后玩家数增长了约9.1倍。

IT之家发现，截止到撰稿时间（18日15:33）《泰拉瑞亚》在Steam平台的玩家人数排名仍居第四位，而排名前三位的游戏分别是：Counter-Strike: Global Offensive（CS：GO）、Dota 2以及PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS（绝地求生：大逃杀）。值得注意的是，GTA 5则位列其后排在第五位。

《泰拉瑞亚》是一款沙盒游戏，游戏的元素围绕挖掘、战斗、探索、建造等。制造武器和各种各样的敌人作战，前往地下寻找配件，金钱，以及其他有用的东西。收集资源创造你的世界所需要的一切。建造一栋房子，一个堡垒，甚至是一座城堡。人们会搬到那里居住，而或许他们还会卖给你不同的商品来协助你完成旅程。