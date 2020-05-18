SpaceX 第八次星链卫星发射取消，将于 19 日重新发射

IT之家5月18日消息 SpaceX已经决定推迟星链互联网卫星的第八次发射到19日。



美国太空探索技术公司SpaceX 5月17日发布消息称，原定于5月17日东部时间4点（北京时间16点）发射的猎鹰9号火箭在升空前一刻被取消，该火箭搭载了60颗“星链”(Starlink)互联网通信卫星，取消原因是美国大西洋东南海岸附近所生成的热带风暴“亚瑟”（“ARTHUR”）。根据SpaceX官方消息，现计划北京时间5月19日 星期二15点10分再次尝试发射升空。

据IT之家了解，“星链”是下一代卫星网，能够保障地球上居民接入互联网。马斯克称，星链将作为6G网和太空数据的载体，该项目于2018年2月开始实施，计划总共发射约1.2万颗卫星。美国太空探索技术公司spaceX评估实施该项目的费用为100亿美元。

SpaceX计划每两到三周发射一批60颗的卫星。据Space.com报道，SpaceX的卫星总数最终将达到4万颗以上。

据网易报道，星链卫星的第七次发射在4月22日进行，截至目前被送入太空的卫星数量已达420颗。

据美国国家飓风中心（NHC）17日消息，侦察机发现佛罗里达以东的热带低气压已增强为热带风暴“亚瑟”