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华为致员工的一封信：美国打压是长期的，将在逆境下求生存

2020/5/18 18:53:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月18日消息 华为心声社区官微发布华为轮值董事长郭平签发的《致员工的一封信》称，美国政府针对华为定制修改“直接产品规则”，是为了进一步打击华为的先进性，扼制公司的发展。

IT之家了解到，信中称，公司目前正在对此事件进行全面评估，预计华为的业务将不可避免地受到一定的影响。值此困难时刻，更需要全体员工坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗，与公司共渡难关。华为坚信得道多助，合作共赢。只要华为坚持以客户为中心，华为一定会赢得全球客户、伙伴和消费者的信任与支持。

邮件原文：

签发人：郭平

致员工的一封信

美国政府针对华为定制修改“直接产品规则”，是为了进一步打击华为的先进性，扼制公司的发展。美国政府的行为，违背了最基本的公正原则，不仅会给芯片行业带来巨大的冲击，也将破坏全球产业合作的信任基础。

这个规则的出台并不出人意料。美国对华为的打压是长期和持续性的，我们也将长期在逆境下求生存、谋发展。

公司目前正在对此事件进行全面评估，预计我们的业务将不可避免地受到一定的影响。值此困难时刻，更需要全体员工坚定信心，踏踏实实做好本职工作，持续奋斗，与公司共渡难关。

我们坚信得道多助，合作共赢。只要我们坚持以客户为中心，我们一定会赢得全球客户、伙伴和消费者的信任与支持。

英雄自古多磨难。崎岖坎坷，永不言弃！

二〇二〇年五月十八日

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