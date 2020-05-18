美团充电宝：餐厅排名和充电宝使用无关，不存在“封杀”

IT之家5月18日消息 针对近日有关餐厅排名受美团充电宝使用情况影响的传闻，美团充电宝回应称，餐厅排名和充电宝的使用完全无关，影响商家排名的主要因素包括订单销量、用户评价、服务距离等。

美团充电宝称，在内部组织架构中，美团充电宝隶属于LBS平台，和到店餐饮、外卖配送都是相互独立的部门，餐厅只是充电宝使用的场景之一，餐厅不使用美团充电宝并不存在所谓的“封杀”。

美团充电宝方面强调，希望脚踏实地，以更好的产品和服务获得商家的信赖和支持，更尊重公平竞争，愿与同行一起进步，共同为用户提供更便捷的服务体验。美团充电宝业务与美团餐饮业务独立运营，“自力更生，绝不啃老”。

IT之家了解到，美团于2017年开始涉足共享充电宝，意在为商家和用户提供切合需求的充电解决方案，适用于桌面等小场景。同年11月，美团高级副总裁王慧文发布内部信，宣布将结束共享充电宝试点项目的运营，并对相关人员进行转岗。而现在，美团又重新杀回共享充电市场。

以下为美团充电宝回应全文：

大家好，我是美团最低调、年纪最小的业务——美团充电宝。今天一早，兄弟部门纷纷转来网文，我压力山大……传闻多有不实，只能说宝宝还小，大家的期待太大。针对商家伙伴和大家关心的问题，说明如下：

1. 餐饮商家排名和充电宝使用次数挂钩？假！

首先，餐厅排名和充电宝的使用完全无关。本宝宝特意去找了负责同事打听，影响商家排名的主要因素，包括订单销量、用户评价、服务距离等。因此，排名提升只能靠实力，没有捷径。

2. 餐饮商家不用美团充电宝会遭遇“封杀”？假！

充电宝覆盖商场、机场、火车站、报刊亭等公共出行及服务场所，餐厅只是场景之一。在内部组织架构中，美团充电宝隶属于LBS平台，和到店餐饮、外卖配送都是相互独立的部门。宝宝人微言轻，不会影响核心业务决策，请大家放心。

作为刚刚起步的新业务，我们希望脚踏实地，以更好的产品和服务获得商家的信赖和支持；我们尊重公平竞争，愿与同行一起进步，共同为用户提供更便捷的服务体验。

最后，宝宝重申“自力更生，绝不啃老”：

1. 美团充电宝业务与美团餐饮业务独立运营，与餐厅排名更是毫无关联；

2. 欢迎大家监督，如果商家伙伴在合作中遇到不公平待遇，请拨打400-000-5658进行举报；

3. 我们正在招人，欢迎感兴趣的小伙伴加入我们，一起实现“帮大家吃得更好，生活更好”的使命。

美团充电宝业务

2020.5.18