无需U盘，小白轻松搞定！Win10“云重装”体验

近日微软发布了Win10 2020正式版（v2004）更新，其中一个重要改进，就是新增加的“云重装”功能。众所周知，Win10的安装一向不够平民，尽管相比老版已经简化很多。但繁琐的启动盘制作、镜像文件下载，还是让很多小白用户望而却步。

此次Win10 2020版增加的“云重装”，相当于一种自动化系统安装。它省却了启动盘制作、镜像文件下载等过程，转而由操作系统自动完成，大大降低了系统维护的操作难度。

Win10 2020版“云重装”体验

1. 两种“云重装”方法

针对不同用户环境，Win10 2020版总共提供了两种”云重装”模式。分别是Windows下的重装，和无法进入Windows时如何重装。总体来说两种方法操作类似，可以满足不同的用户使用环境。但有一点，无论哪一种，都需要正常的网络连接。

2. 能够进入Windows

这是最常见的一种情况了，Win10用时间久了，系统出错、速度变慢，此时重装系统往往可以解决很大一部分问题。

1） 打开“设置-更新和安全-恢复”，点击“重置此电脑-开始”；

点击“重置此电脑”

2） 根据实际情况选择“保留我的文件”或“删除所有内容”；

根据情况选择

3） 点击“云下载”按钮，由于要下载安装镜像（约4GB），这里强烈建议使用WIFI或有线网；

点击“云下载”

由于要下载镜像，建议在WIFI或有线网下进行

4） 这里是系统初始化过程，大约持续1分钟左右，稍后会弹出一个对话框。从提示来看，整个重置大致分为以下几步：设置改回默认值、保留个人文件（取决于你在步骤2里的选择）、自动下载并重装Windows、删除所有应用程序。

重置的过程其实会影响很多个性化设置，特别是程序需要重新安装

注：这里特别说一下，云重装并不会保留任何第三方软件。尽管Win10提示列表中没有写到UWP，但实测表明，重置完成后，所有的第三方软件均会消失（包括UWP和桌面软件），只有系统内置应用会被保留下来，这一点和macOS是有本质上区别的。

尽管提示列表里全都是桌面软件，但UWP同样也会被删除

5） 接下来的操作都是自动完成，整个过程也和手工安装差不多，但多了一步镜像下载。下载速度很快，200M的光纤可以轻松跑满；

自动下载镜像，速度非常快

6）重置用时略长于普通安装，在我的电脑上大约花费了23分钟左右。但与手工安装不同的是，重置省却了后续的驱动安装步骤。同时如果系统之前已经激活，那么重置后也不用再输入许可证了；

重置中

3. 无法进入Windows

如果你的Win10已经无法进入，上面这个方法自然就行不通了，我们需要借助另一种方法——高级启动。

1） 重新启动电脑，在未进入桌面时按下Reset键，重复1-2次后，系统会自动进入“修复模式”；

强制进入“修复模式”

2） 在修复模式下，点击“高级选项-疑难解答-重置此电脑”，屏幕上会弹出两组选项，根据需要选择“保留我的文件”或“删除所有内容”；

选择重置此电脑

根据需要选择

3） 由于是敏感操作，系统会要求你输入一次管理员密码，完成后点击“云下载”按钮；

需要验证管理员权限

选择“云下载”

4） 接下来的操作就方法一很像了，确认完成后，系统开始下载镜像，整个过程同样无须用户参与。重置用时也和方法一接近，同样也是20分钟左右；

镜像下载中

剩下的操作就和前面一样了

写在最后

总体来说，Win10的这项新功能还是很实用的，省却了下载过程，操作体验也不错。唯一遗憾的，就是应用软件需要重装，而且开始菜单布局也会自动恢复默认。当然这一步可以通过后续的云同步解决，但……至少目前还是遥遥无期的！

Win10 2020版“云重装”