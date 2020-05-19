流氓APP的克星？一款真正良心的后台冻结App

安卓APP会耍流氓已经是人尽皆知的事情了，尽管你不去使用某个APP，但这个APP依然会在后台顽强地保留进程，而且各个流氓APP之间，还会相互唤起进程，消耗了额外电量和性能，令人烦不胜烦。怎么办？将APP的后台“冻结”住，是一个不错的办法。

安卓后台一片混乱，怎么办？

目前安卓当中，有不少可以强行冻结住APP后台的工具，例如大名鼎鼎的“绿色守护”，标志性的“休眠”就是属于此类功能，的确可以给手机带来更好的续航、更少的发热。不过这类工具不少都需要root权限，或者需要付费才能够解锁自动休眠之类的功能，而且还不是开源的。今天，就来给大家介绍一款免费、开源的，能够实现自动冻结后台的工具“SuperFreezZ”，这可谓是真正的良心！

SuperFreezZ是一款开源免费的APP，它在GitLab中进行了开源，如果你是一名开发者，可以点击上面的链接查看。而SuperFreezZ的apk安装包则在F-Droid上发布，用户可以点击下面的链接下载。

SuperFreezZ的使用很简单，开启APP后，会有简单的说明，从中可以得知SuperFreezZ的三种模式——智能冻结、始终冻结和永不冻结。其中，智能冻结模式会根据APP的活跃程度（例如7天没有使用过某个APP）来自动冻结APP，而始终冻结模式则会让某个APP强行被冻结——即使是系统应用也如此，用来对付流氓APP还是很有效的。



拥有多种冻结模式

需要赋予查看APP使用情况的权限

SuperFreezZ需要赋予读取APP运行情况等权限才能够正常运行，而如果要实现熄屏后自动冻结等特性，还需要赋予无障碍的完全控制权限。接着开启SuperFreezZ的主界面，即可看到APP列表，而且列表还会标注APP的状态（“待冻结”、“不冻结”等），如果是待冻结的APP，就会按照SuperFreezZ的运行规则，在熄屏或者长时间不运行后，被自动冻结后台。

自动冻结功能需要赋予完全控制权限

SuperFreezZ主界面，可以选择每个APP的冻结策略

可以设置熄屏冻结、长时间不活动的APP冻结等，这些都不需要root！

SuperFreezZ的冻结能力是非常强悍的。它不仅可以冻结普通APP，还可以冻结系统APP甚至SuperFreezZ本身。在SuperFreezZ中，你可以分别对每个APP来设定冻结的策略，而且可以用搜索功能来查找APP，还是非常灵活的。

可以查找APP

总的来说，SuperFreezZ的确是一款比较优秀的安卓APP后台遏制类的工具。它的良心之处在于以下方面：

·开源、免费

·功能齐全，可以自动冻结后台或者手动冻结后台

·非常行之有效，即使是普通用户，通过智能冻结模式也可以很好地减少APP的后台驻留

简而言之，如果你发现安卓手机无端发热、电量尿崩，SuperFreezZ绝对是一款可以帮到你的工具，感兴趣的朋友不妨试试吧！

SuperFreezZ GitLab开源页面

SuperFreezZ发布页面

