“透视”风波再起！一加 8 Pro 将暂时禁用「秋意」滤镜

IT之家5月14日消息 一加此前正式发布新款一加8/Pro手机，而一加8 Pro透视滤镜的讨论近期再次引发热议。现在一加手机官方做出正式说明。一加表示，为了杜绝在可能的极端情况下对用户隐私产生影响，消除大家的担忧，决定通过软件升级暂时禁用该滤镜功能，这会在一周之内完成推送。

一加还表示，目前在微博上有很多关于这颗镜头透视能力的描述是不符合事实的，针对微博上不实的图片、恶意舆论引导及对一加用户们人身攻击行为，我们也会拿起法律的武器为我们的品牌和用户维权。

IT之家了解到，这一所谓的“透视”功能主要是由于一加8 Pro后摄模组对红外光线较为敏感，一加8 Pro用户在拍摄完照片并使用滤镜进行修改即可让某些被摄物体的材料变得“透明”。经过确认，这项功能对由塑料/织物打造的物品有效。

一加手机官方全文如下：

关于 OnePlus 8 Pro「秋意」滤镜摄像头的问题，今天我们想向大家做一个回应和交代。 近日，网上有许多关于一加「秋意」滤镜摄像头具有透视能力的讨论，引发了大家对于隐私的担忧，给一加用户和广大网友带来了困扰，我们深表歉意。 在规划 OnePlus 8 Pro 的滤光镜头时，我们希望利用这颗镜头感知红外光的特性，提供给用户一种独特质感的摄影风格效果。但近期，根据用户的反馈，我们发现在非常特定的环境条件下，滤光镜头在非常近距离时对特殊的材质可能会出现轻微的透视效果。 一直以来，一加都把用户隐私放在至关重要的位置，为了杜绝在可能的极端情况下对用户隐私产生影响，消除大家的担忧，我们决定通过软件升级暂时禁用该滤镜功能，我们会在一周之内完成推送。 同时我们也看到，很多 OnePlus 8 Pro 用户很喜欢「秋意」这个滤镜功能，他们也利用此功能拍摄了很多非常有意境的风景照片，我们会在近期采用的新的技术方案，在杜绝大家担心的问题后重新上线这个滤镜功能。 目前在微博上有很多关于这颗镜头透视能力的描述是不符合事实的，针对微博上不实的图片、恶意舆论引导及对一加用户们人身攻击行为，我们也会拿起法律的武器为我们的品牌和用户维权。 最后，再次为因此而产生困扰的一加用户和广大网友致歉。我们会履行作为一个企业的社会责任，更加严谨地对待产品测试到用户体验的每一个环节，始终坚持带给用户更好的使用体验。

5月14日上午，一加人员@逍遥怪河马 在微博上解释了该功能，表示，这个摄像头就是个特殊滤镜摄像头，是可以提供一些红外摄影功能，而且红外摄影也是摄影领域里面虽然小众但也非常古老成熟的一个东西，甚至每年都有专门的这个方面摄影的赛事。各电商平台也有专门的红外摄影器材，它肯定没有大家说的那么吓人，它也没这个本事。收起你们的大胆想法。