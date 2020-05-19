爱奇艺视频第一季度净亏损 29 亿元，同比扩大 61%

北京时间5月19日凌晨消息，爱奇艺（Nasdaq：IQ）今日发布了截至3月31日的2020财年第一季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第一季度总营收为人民币76亿元（约合11亿美元），同比增长9%；净亏损为人民币29亿元（约合4.060亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币18亿元，同比扩大亏损。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街7位分析师平均预计，按照美国通用会计准则（GAAP）计算，爱奇艺第一季度每股亏损将达0.56美元。财报显示，爱奇艺第一季度每股美国存托股票摊薄净亏损为人民币3.92元（约合0.56美元），符合分析师预期。

此外，华尔街12位分析师平均预计，爱奇艺第一季度营收将达10.3亿美元。财报显示，爱奇艺第一季度总营收为人民币76亿元（约合11亿美元），超出分析师预期。

主要业绩：

-爱奇艺第一季度总营收为人民币76亿元（约合11亿美元），同比增长9%；

-爱奇艺第一季度运营亏损为人民币22亿元（约合3.166亿美元），运营亏损率为29%；相比之下，爱奇艺去年同期的运营亏损为人民币20亿元，运营亏损率为29%；

-爱奇艺第一季度净亏损为人民币29亿元（约合4.060亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币18亿元。爱奇艺第一季度每股美国存托股票摊薄净亏损为人民币3.92元（约合0.56美元），相比之下去年同期为人民币2.52元；

-截至2020年3月31日，爱奇艺的总订阅会员人数为1.189亿人，同比增长23%，其中99.2%为付费订阅会员；相比之下，截至2019年3月31日，爱奇艺的总订阅会员人数为9680万人。

高管点评：

爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇博士表示：“尽管新冠肺炎疫情爆发让环境充满挑战，但第一季度我们仍取得了稳健的表现。在第一季度，总营收同比增长9%达到人民币76亿元，用户总时长和订阅会员数量均实现强劲增长。订阅会员规模达到1.19亿，同比增长23%，会员规模单季度净增长1200万。强劲的增长得益于我们强大的内容供给以及新冠肺炎疫情期间用户居家隔离时对于数字娱乐内容需求的激增，同时我们的内容成本相比去年也继续适度增长。

而在爱奇艺首席财务官王晓东看来，“我们以稳健的财务和运营表现开启新的一年，这主要来自于会员业务驱动。第一季度在实现强劲的订阅会员净增长之外，我们还继续优化会员体系并提供优质服务。同时，公司在构建更为均衡的内容组合，拓展收入方式以及探索提高效率的技术创新等方面取得的进展也使我们备受鼓舞。依托中国数字娱乐市场的巨大潜力和内容制作产业的日趋合理化，我们相信我们完全有能力克服疫情和宏观环境的不利因素，实现长期的可持续增长。”

财务分析：

爱奇艺第一季度总营收为人民币76亿元（约合11亿美元），同比增长9%。

爱奇艺第一季度会员服务营收为人民币46亿元（约合6.545亿美元），同比增长35%，主要由于订阅会员人数强劲增长，而会员增加的推动力则是爱奇艺的优质内容以及娱乐需求在中国农历新年假期和新冠病毒大流行期间增长。

爱奇艺第一季度在线广告服务营收为人民币15亿元（约合2.170亿美元），同比下降27%，主要由于受到国内与新冠病毒大流行有关的挑战性宏观经济环境的影响。

爱奇艺第一季度内容分发营收为人民币6.028亿元（约合8510万美元），同比增长29%，主要由于高质量内容的增加，这些内容在本季度完成了对多个平台的分发。

爱奇艺第一季度其他营收为人民币8.759亿元（约合1.237亿美元），同比下降9%，主要由于特定业务线的表现疲软，但被游戏业务的增长所部分抵消。

爱奇艺第一季度营收成本为人民币79亿元（约合11亿美元），比去年同期增长9%，主要由于内容成本增长。爱奇艺第一季度内容成本为人民币59亿元（约合8.364亿美元），同比增长11%。

爱奇艺第一季度销售、总务和行政支出为人民币13亿元（约合1.851亿美元），同比增长15%，主要由于特定爱奇艺应用的营销支出增加，以及由于新冠病毒大流行所导致的可疑账户备抵。

爱奇艺第一季度研发支出为人民币6.781亿元（约合9580万美元），同比增长13%，主要由于研发人员相关薪酬支出增加。这一同比差异是人民币兑美元汇率波动以及爱奇艺融资活动相关利息支出增加的综合结果。

爱奇艺第一季度运营亏损为人民币22亿元（约合3.166亿美元），相比之下去年同期的运营亏损为人民币20亿元。爱奇艺第一季度运营亏损率为29%，相比之下去年同期的运营亏损率为29%。

爱奇艺第一季度其他支出总额为6.285亿元（约合8880万美元），相比之下去年同期的其他收入总额为人民币2.111亿元。

爱奇艺第一季度未缴纳所得税以前的亏损为人民币29亿元（约合4.054亿美元），相比之下去年同期为18亿美元。

爱奇艺第一季度所得税支出为人民币480万元（约合70万美元），相比之下去年同期的所得税支出为人民币740万元。

爱奇艺第一季度净亏损为人民币29亿元（约合4.060亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币18亿元。爱奇艺第一季度每股美国存托股票摊薄净亏损为人民币3.92元（约合0.56美元），相比之下去年同期为人民币2.52元。

截至2020年3月31日，爱奇艺所持现金、现金等价物、限制性现金和短期投资总额为人民币99亿元（约合14亿美元）。

业绩展望：

爱奇艺预计2020财年第二季度净营收将达人民币72.5亿元（约合10.2亿美元）到人民币76.7亿元（约合10.8亿美元）之间，同比增长2%到8%。这一预期反映了爱奇艺的当前和初步观点，存在很大的不确定性。

股价变动：

当日，爱奇艺股价在纳斯达克常规交易中收盘上涨0.38美元，报18.33美元，涨幅为2.12%。在随后截至美国东部时间周一晚上6点17分（北京时间周二早上6点17分）的盘后交易中，爱奇艺股价下跌0.83美元，至17.50美元，跌幅为4.53%。过去52周，爱奇艺的最高价为27.50美元，最低价为14.51美元。