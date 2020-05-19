小霸王、文曲星、复读机……当年你真是用来学习的吗？

提到博物馆，你是不是已经条件反射般的浮现出了各类充满历史厚重感的文物？其实博物馆还有更多可能性。

还记得武汉那条在窗外飘了两个多月的大红色窗帘吗？昨天这条历经风雨的「网红窗帘」取下被作为湖北省博物馆抗击新冠肺炎特展物件永久收藏。

总有一些物品因为见证了一段历史而变得格外珍贵，在作为国际博物馆日的今天，极客之选再次向各位新读者和老朋友介绍这座「极客博物馆」，看看这个怀旧栏目里的电子产品是否也曾带给你们惊喜和感动。

一、80、90 后的共同回忆

我们在小时候拥有的大部分电子产品，几乎都是借着学习的名义说服爸妈购买的。

小霸王学习机

虽然小霸王当时的定位是学习机，但我相信大多数人购买它的最终目的都是打游戏。这大概也是他们小时候接触到的第一件「高科技」产品，「上上下下左右左右 BA」成为一段 80、90 后烂熟于心的「代码」。

多少 80 后因为一台文曲星而走上了程序员之路

当年的孩子们购买文曲星的理由绝对和购买小霸王的完全相同，都是为了学习。汉英互译、记事本、科学计算器以及游戏几个简简单单的功能就让它有着出众的魅力，随身携带这个属性成为了文曲星火遍大江南北的杀手锏。从文曲星 NC360 开始，文曲星产品也加入了它最经典的功能——GVBASIC 编码器，无数技术大神在这之后不断涌现，为星迷们奉献了众多游戏，《英雄坛说》在这些作品之中拥有最传奇的地位。GVBASIC 以及后期 LAVA 的出现，让众多当时拥有极客精神的人走上了程序员的道路。

那些年陪我被窝里听周杰伦的，不是 Walkman 而是复读机

极客之选相信几乎每个人在学生时代都会拥有一台复读机，同时它也承载了当年为数不多的娱乐功能。复读机因为价格上的优势，并且还能找到一个轻松说服家长购买的理由，在那个时代成为了学生中热销的产品。也许它没有随身听那么便携，音质也不出众，使用体验更比不上后来的 CD 随身听，但它就在那样一个时代，成为了每个人心中独特的回忆。

童年微机课的最爱，双飞燕鼠标的滚球比游戏还有魔力

大多数 80 后和 90 后对于双飞燕都有着深刻的印象，小时候微机课标配的鼠标就来自这个品牌。这个鼠标本身最为特殊的部分就是滚球结构，因为这个滚球能够非常轻松地拆卸，这也成为了很多人计算机课上的玩具之一。除了使用 Excel 表格的彩蛋赛车游戏以外，这个球可能是最多人消磨上课时光的玩具了，毕竟它不会受到课件演示系统的干预。

二、做梦都想买系列

当年隔壁班的这台翻盖游戏机，让我足足羡慕了好几年

GBA SP 全称 Game Boy Advance SP，发布于 2003 年 2 月，是任天堂掌上游戏机 GBA 的后续升级版本，其中「SP」代表的正是「Special」的意思。我后来收藏的是小神游 SP，发布于 2004 年 10 月，可以理解为是 GBA SP 的国行版本。除了机器正面的 logo 不同，小神游 SP 和 GBA SP 几乎没有区别，而且前者在国内能够提供保修，这也成为了当时一些玩家购买行货的原因。现在依然有很多改装版的 GBA SP 在玩家中流传，也从侧面反映了这款产品的经典程度。

20 多年前，任天堂是这么玩「透明探索版」的

如何让一款电子产品更具科技感，变得更有极客范儿？其中一个可行的方案是，给它换个透明壳。在游戏领域有一个熟练运用半透明外壳的厂商——任天堂，20 年前就推出了「透明探索版」游戏机 Game Boy Color。GBC 发布于 1998 年 10 月 21 日，是任天堂掌上游戏机 Game Boy 的彩屏升级版本，它的出现让 GB 平台终于进入了彩色世界。

随时随地玩战神、怪猎，13 年前索尼靠它硬刚任天堂

PSP-2000 是 13 年前诞生的掌机，索尼成功将游戏机和影音播放器这两种当时娱乐性很强的设备融合在了一起，索尼信心满满认为它能成为「21 世纪的 Walkman」。在功能机遍地、智能机萌芽的 2007 年，PSP-2000 的强大却是显而易见的，人们不仅喜欢用它来玩游戏，还可以看电影、听歌、甚至看电子书。我至今仍然记得班上同学用它放周杰伦的歌，看《蜘蛛侠》电影时分一只耳机给我，那种感觉就像第一次见到 iPhone 那样震撼。

它曾是任天堂和索尼最强大的对手，生不逢时却最值得怀念

在二十多年前，主机市场上活跃的玩家不止任天堂、索尼、微软，开启第六世代游戏机历史的，是当时大名鼎鼎的世嘉。1998 年 5 月 21 日，世嘉在东京正式向媒体公布了 DC 游戏主机的重磅消息，这台游戏主机一亮相就引起了几乎所有玩家的关注。售价 199 美元的 DC 游戏机不仅仅是第一台 128 位家用游戏机，更是第一台可以支持联网的家用主机。这意味着它不但拥有相比过去更精美的游戏内容，而且可以通过网络进行游戏。

三、听音乐的方式原本有很多

带着 CD 随身听出街，感觉自己就是全村最靓的仔

手机的普及让大多数人已经不再使用 CD，但在 2000 年前后 CD 机和 CD 随身听绝对是最潮流的听歌方式。极客博物馆淘到的是一款来自于松下的 CD 随身听，SL-CT590。CD 随身听的出现，让人们即使出门在外依旧能够享受高品质的音乐，即便到了今天，CD 仍然没有被淘汰。尽管数字音乐逐渐成为主流，但一些热衷于收藏的乐迷依旧钟情于 CD。

当年这台千元旗舰 MP3，128M 内存却能装下 50 首歌

当电子产品集成度越来越高，MP3 这类功能单一的产品早已经被「吞并」，但它在当年几乎是人手一个，你能想象 2003 年发布的旗舰 MP3 内存只有 128MB 吗？那时中学生没有人了解什么是 Hi-Fi，无论三星 Yepp 还是两三百元的国产品牌，即使音质再烂，也只是享受带上耳机后的世界。在那个青春懵懂的岁月里，听着周杰伦的歌，我把整个夏天都留在了 128MB 的 MP3 里。

它是魅族 MP3 时代的绝唱，外观设计媲美苹果 iPod

魅族在 2009 发布旗下首款智能手机 M8 之前，一直耕耘在 MP3 领域，推出了多款经典产品，并一度成为了国内 MP3 行业的领导者。相信对于 80 末、90 初的读者来说，学生时代对于魅族 MP3 一定有着深刻的印象。music card 诞生于 2007 年，是魅族推出的最后一款 MP3 产品，在当时的国产 MP3 中，它绝对是「惊艳全场」的存在。

不到四百元的苹果入门产品，却曾给无数果粉留下最美的记忆

iPod shuffle 4 诞生于 2010 年，它是 iPod shuffle 系列的最后一代，价格只有 398 元的它成为充值苹果信仰的入门之选。它曾是很多人入手的第一台苹果产品，也是苹果最多彩的产品。它有着少即是多的设计美感，也把音乐变成了时尚。

四、那时的手机才配谈设计

十年前四千多元的诺基亚机皇，现在把玩后还是觉得值

诺基亚 N97 是 N 系列首款触控手机，发布于 2008 年 12 月，次年 6 月发售。N97 mini 的发售时间比原版 N97 晚四个月，它体积更加小巧，同时增加了系统闪存，侧滑盖和全键盘模式现在把玩起来依然惊艳。

十年后再次开箱 iPhone 3GS，依然惊艳

在很多人心目中，iPhone 3GS 或许不是史上最经典的 iPhone 机型，作为 iPhone 3G 的升级版，它确实缺少一些让人尖叫的改变，但 iPhone 3GS 对后续 iPhone 的影响是非常深远的影响，而它对于中国消费者来说也有着特别的意义。

2010 年惊艳 CES 的联想乐 Phone，四叶草 UI 比 MIUI 还早半年

在十年前的 CES2010 上，联想手机作为为数不多的中国厂商，发布了被寄予厚望的乐 Phone 系列的首款机型——联想乐 Phone。这款手机无论是外形 ID 设计还是 UI 交互都是当时 Android 阵营中的一股清流，最难能可贵的是这一切都是原创设计。联想手机作为「中华酷联」的一员，曾经在手机市场上也是第一梯队的排头兵，这款乐 Phone 在 Android 阵营中更有着不俗的创新力和产品力。

七年前这款「奥利奥」手机，曾把拍照做出了新高度

当浴霸、麻将镜头组合出尽风头之后，手机厂商开始把相机模组用一个圆形框起来，不约而同地尝试这样的「奥利奥」设计。但假如我们将目光回望到 7 年前，你会惊讶的发现，因为 Lumia 1020 的存在，今天的故事早已有了开端。它在 iPhone 还是 800 万像素的时代就尝试了手机拍照的极限，更融合了塞班时代的最强相机技术和 WP 时代的最佳设计语言，即便在今天看来，它依旧那么独特。