美股周一全线收高，阿里、京东、拼多多、哔哩哔哩集体大涨

5月19日消息，据外媒报道，美国时间周一，美股收盘全线大涨，华尔街迎来了近一个多月来最好的一天。美国制药商、生物技术公司莫德纳（Moderna）发布了该公司备受关注的一种新冠病毒疫苗人体实验早期数据，让人们对获得一种可能的新冠病毒疫苗产生了乐观情绪。

道琼斯指数收盘于24597.37点，上涨911.95点，涨幅3.85%；标准普尔500指数收于2953.91点，上涨3.15%；纳斯达克指数收于9234.83点，上涨2.44%。道琼工业指数和标准普尔500指数均录得4月8日以来最大单日涨幅，纳斯达克指数则录得4月29日以来最大单日涨幅。





在美国股市周一交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于314.96美元，上涨了2.36%；谷歌母公司Alphabet股价收于1383.94美元，上涨了0.78%；亚马逊收于2426.26美元，上涨了0.68%；微软收于184.91美元，上涨了0.96%；Facebook收于213.19美元，上涨了1.10%；甲骨文收于53.15美元，上涨了0.43%；IBM收于121.56美元，上涨了3.92%；奈飞（Netflix）收于452.58美元，下跌了0.35%；特斯拉收于813.63美元，下跌了1.81%；优步（Uber）涨3.54%；Lyft涨8.10%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于59.92美元，上涨了2.81%；英伟达收于350.01美元，上涨了3.06%；博通收于273.53美元，上涨了5.04%；德州仪器收于114.42美元，上涨了5.71%；高通收于79.94美元，上涨了5.50%；AMD收于54.60美元，上涨了0.74%；美光科技涨3.40%；应用材料公司涨4.46%。

在美国上市的中概股涨跌不一，网易收于381.88美元，上涨了2.00%；阿里巴巴收于215.28美元，上涨了5.70%；京东收于55.53美元，大涨9.20%；拼多多收于66.46美元，上涨了8.42%；哔哩哔哩收于33.66美元，上涨了9.00%；好未来收于55.01美元，上涨了1.87%；爱奇艺收于18.33美元，上涨了2.12%；跟谁学收于32.84美元，逆市大跌了7.31%；微博收于36.60美元，上涨了4.39%；新浪涨2.92%；搜狐涨1.63%；搜狗跌1.14%；携程涨6.38%；前程无忧涨3.59%；汽车之家涨1.45%；蔚来涨7.12%；金山云跌0.35%。

跟谁学股价大跌7.31%，盘中一度大跌超过16%，原因是浑水公司发布了针对该公司的做空报告。京东、哔哩哔哩股价则创下历史新高。

莫德纳公司股价收盘于80.00美元，上涨了19.96%。该公司公布了一种可能的新冠病毒疫苗的第一阶段测试结果呈阳性。该公司表示，在两次注射后，所有45名试验参与者都产生了新冠病毒抗体。

投行Tribeca Trade Group首席执行官克里斯蒂安·弗罗赫兹（Christian Fromhertz)表示：“来自莫德纳的这一信息，让市场减少了一些未知因素。”

美联储主席的言论也增加了市场的乐观情绪。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在电视节目中表示，在帮助经济方面，“我们还能做很多事”，“我们已竭尽所能，但我要说的是，我们的弹药远没有用尽。”

鲍威尔还表示，他“高度相信”美国经济将从目前的衰退中恢复过来，但他警告说，在新冠肺炎疫苗研制完成之前，美国经济可能不会完全恢复。

上周，纳斯达克指数和标准普尔500指数分别下跌1.1%和2.2%，后者创下了自3月份以来的最大单周跌幅。道指上周收跌2.65%，为最近四周来第三周下跌，也是自4月3日以来表现最差的一周。

华尔街资深投资者表示，在确定政府重启经济决定未导致新冠病例大幅增加之前，股市的震荡不可能会结束。到本周末，美国大多数州将部分或完全结束封锁。

保德信金融集团首席市场策略师昆西·克劳斯比（Quincy Krosby）指出：“未来的重点将是经济的重启，以及重启的速度和安全性。”这就是为什么“有关新冠肺炎治疗方法和疫苗的消息非常重要”。