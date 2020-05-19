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首页>科学探索>天文航天

发射飞船缺钱怎么办？印度政府决定航天工具向私人企业开放

2020/5/19 7:41:18来源：凤凰科技作者：良弼责编：骑士评论：

印度政府一向认为自己的太空计划发展得很好，火星轨道飞行器(Mars Orbiter)已经围绕火星飞行了5年多时间，印度地区导航卫星系统GPS (Indian Regional Navigation Satellite System)也是其最突出的成就之一。但印度政府发现，到目前为止印度所有的太空活动都是由政府发起开展的，更尴尬的是在疫情影响下，印度政府的航天计划面临着缺钱的窘境。

据悉，此次疫情的全球大流行对印度的“钱袋子”打击很大，印度政府在各个领域都面临缺钱的窘境。印度政府为了在疫情过后，能快速恢复经济，提出的其它措施包括：为医疗和能源应用培育核技术初创企业，放开航空管制，建立商用航空维修行业，结束政府对煤炭业的垄断，实现国防供应自给自足等等。

作为“后疫情时期”、“COVID-19时代”经济刺激计划中的一部分，印度政府决定大力推进“航天领域自由化”，允许私人企业在航天领域进行投资和使用航天工具等设施。印度航天部门的目的很明确，就是筹钱能为政府的太空计划提供支持。

对此，印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼在宣布新经济计划的讲话中提到：“印度私营领域将在印度太空旅行中扮演共同旅行者的角色，政府将在卫星、发射和太空服务方面为私营公司提供公平竞争的环境”。她还表示，印度私营部门将能够使用印度航天局的设施。

有观点指出，印度航天领域的新政策不会被全球航天工业忽视，这样的政策也符合印度在寻求恢复“COVID-19时代”经济的需求。

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关键词：飞船印度

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