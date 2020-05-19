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字节跳动：任命凯文·梅耶尔为首席运营官兼 TikTok 全球首席执行官

2020/5/19 7:45:20来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家5月19日消息 今日早间，字节跳动对外宣布，全球管理团队迎来新成员。凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）将担任字节跳动首席运营官兼TikTok全球首席执行官。他将于2020年6月1日正式入职字节跳动。

▲ 凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）| 图源：字节跳动

IT之家了解到，凯文·梅耶尔将负责TikTok、Helo、音乐、游戏等业务，同时负责字节跳动全球职能部门（不含中国），包括企业发展、销售、市场、公共事务、安全、法务等。原TikTok总裁Alex Zhu，将转任字节跳动产品与战略副总裁，负责公司战略和产品设计。与此同时，TikTok全球各国家和地区现负责人当前职位不变，将继续履行原有职责，向凯文·梅耶尔汇报。

据介绍，过去20多年间，凯文·梅耶尔在迪士尼多个重要岗位任职。担任消费者与国际业务董事长期间，凯文·梅耶尔成功推出迪士尼流媒体服务Disney+，该服务全球付费订阅用户数现已突破5000万。就任迪士尼高级执行副总裁兼首席战略官时，凯文·梅耶尔负责企业战略、商务拓展等部门，并推动迪士尼对于皮克斯动画、漫威、卢卡斯影业、21世纪福克斯的收购。凯文·梅耶尔还负责过Hulu、ESPN+和Hotstar等流媒体服务，以及国际运营、全球内容和广告销售业务。

字节跳动表示，此次任命不会影响字节跳动的中国业务。字节跳动中国董事长张利东，继续负责字节跳动中国的职能部门和商业化业务。字节跳动中国CEO张楠，继续负责抖音、今日头条、西瓜视频等产品和业务。两人仍直接向张一鸣汇报。

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关键词：字节跳动

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