跟谁学回应浑水做空报告：其对公司运营细节缺乏必要认知

5月19日早间消息，做空机构浑水针对跟谁学发布做空报告，今早，跟谁学方面做出详细回应。

跟谁学方面表示，经过详细的阅读分析，以及反复的数据校验，遗憾地发现，浑水对于跟谁学的运营细节缺乏必要的认知。回应主要涉及四部分，并给出了截图说明。

回应提及，跟谁学自2017年起全面聚焦在线直播大班课，持续盈利，现金流持续为正，现金余额持续增加，与浑水报告中描述的情况完全不符。跟谁学还称，尊重专业的做空机构，并愿意进行理性的对话与探讨。

以下为跟谁学针对浑水做空报告的回应全文：

跟谁学针对浑水做空报告的回应

北京时间5月18日晚间，做空机构浑水针对跟谁学发布做空报告。我们尊重浑水公司的研究方法，但经过详细的阅读分析，以及反复的数据校验，我们遗憾地发现，浑水对于跟谁学的运营细节缺乏必要的认知。为了使公众更加透彻地了解跟谁学和跟谁学的业务模式，我们特针对该做空报告作出如下详细回应。

关于报告中的Precise Joiners、Burst Joiners以及Early Joiners

跟谁学采用双师大班模式进行教学。“双师”指代主讲老师加辅导老师组成的教学团队，其中主讲老师负责讲授课程和传道授业，辅导老师负责日常服务和答疑解惑。为了确保辅导老师关注到每一位学生以提升互动体验，在常规的直播课中，我们自主研发的直播系统会将一个主讲老师所带的大班，拆分成由多个辅导老师带领的小班。每次开课前30分钟左右，辅导老师会开启小班互动模式，采用做游戏、复习作业、课前预习等方式陪伴学生。在正式开课时，或者在主讲老师进入直播间后，辅导老师可采用手动切换的方式，将直播间从小班模式切换至主讲老师主导的大班模式。如果辅导老师没有及时切换，直播系统会自动进行补充切换，切换的时点一般为课程表中标注的开课时点前后（不同课程有若干秒的切换时间差，以规避全部课程同时切换导致的服务器拥堵情况）。

K12的课程周期相对固定，同一个课程在不同周次和日次间的上课时间基本一致。例如四年级春季数学课在星期六下午14时上课，那么通常每周的该时间都为小学四年级数学的上课时间。在小班切换到大班的过程中，从大班的视角就会出现浑水报告中提及的多个Precise Joiners在不同课节的同一时点到课的情况（例如上例中提到的每周六下午14时），Burst Joiners同时进入直播间的情况，以及学生提早到课与辅导老师互动导致的Early Joiners情况。

附件一展示了相关的系统设置，其中，图一为辅导老师界面手工切班的功能截图，图二为自动切班功能的源代码；图三及图四为某随机选择的小班切换大班的系统日志截图，以展示其IP迁移过程。

关于报告中的GSX IP Joiners

在采用多种方法尝试复现浑水在报告中提及的学生与老师IP的重合度后，我们很遗憾无法得出重合度为28.2%的结论。我们以目前数据库中2020年1月至3月的正价课全量数据，重新计算了学生与教师IP的重合度，得出的结论为0.78%。

通常在家庭宽带中，用户的IP地址由宽带运营商提供，会存在同一IP被不同用户复用的概率。我们认为，0.78%的IP重合度在合理区间内。

我们在附件二中提供了该数据的查询语句，以备各方机构复用该语句进行结果验证。

关于报告中的股份质押

2020年4月7日，Larry通过质押510万ADR取得了5000万美元的贷款额度，该质押股票数量占公司全部ADR的比例为2.13%。于4月9日的投资人电话会，Larry已经沟通了该质押信息。

浑水报告中的900万ADR，并非实际质押的股票。发放贷款时，受疫情影响无法从美国及时取回纸质股票证进行股票证拆分，因此将代表900万ADR的股票证书寄存，但贷款行只对其中的510万ADR拥有质押权，该数据在贷款协议中进行了明确约定。

附件三为贷款协议约定的放款额，以及取得该贷款的银行交易截屏。

关于报告中的电话录音

报告中的电话录音提及“跟谁学利用微师平台和北京优联环球进行刷单”。

首先，微师只是跟谁学旗下提供直播视频服务的工具，其全部业务已按照会计准则的要求如实计入财务报表。同为跟谁学旗下品牌，无论各品牌间是否有交易，均会在合并报表层面抵消，换而言之，跟谁学无法通过与自己交易来进行刷单，因此该指控不成立。

其次，北京优联环球为跟谁学关联方。跟谁学与优联环球的全部交易，以银行转账记录为佐证，完整披露于年报及季度报告的电话会议中。该关联交易金额占收入的比例，一直远低于1%。

最后，跟谁学目前的业务模式与O2O平台模式完全不同。公司自2017年起全面聚焦在线直播大班课，持续盈利，现金流持续为正，现金余额持续增加。与报告中描述的情况完全不符。

我们尊重专业的做空机构，并愿意进行理性的对话与探讨，以帮助所有持不同观点的外部人士更加了解跟谁学。如对上述回应有任何疑问，请联络跟谁学公共关系部[email protected]。

跟谁学

2020年5月19日

附件一

图一 辅导老师界面手工切班的功能截图

图二 自动切班功能的源代码

图三 某随机选择的小班切换大班的系统日志截图(1/2)

图四 某随机选择的小班切换大班的系统日志截图(2/2)

附件二 学生与教师IP重合的查询

附件三 Larry贷款合同及实际放款记录：