GCC 11 在 C++20 模式下将启用协程支持

最近发布的 GCC 10 编译器已对 C++20 的主要功能协程（Co-Routines）进行了初始支持，但是除非显式地开启该选项，否则并不会启用此功能。

当 GCC 10 在 C++20 模式(std=c++20) 中运行时，默认情况下会启用 C++ 协程。而将于明年发布的 GCC 11 在 C++20 推出时将具有协程功能，到那时，GNU 编译器集合中支持 C++20 的剩余部分也应该会被解决。

协程（Coroutines）是 C++20 的主要功能之一，它允许某个函数在暂停执行之后再恢复。有关 C++ 协程的示例语法和更多详细信息请在 cppreference.com 上查看。可以看到，官方对协程的定义是：

A coroutine is a function that can suspend execution to be resumed later.

协程是能暂停执行以在之后恢复的函数。

与 concepts, modules, spaceship operator 和内存模型改进等一起共同构成 C++20 的主要特性。

C++20 标准在今年年初确定了技术规范后，将于近期正式发布。GCC 10 已经配备了 C++20 的大部分内容，而对于 GCC 11 来说，其余的项目很有可能将会被解决，包括像上周看到的为 std=c++20 启用协程的更改。

在 C++ 标准的状态页面上，仍有面向 GCC 的 C++20 功能处于开发阶段。如果想知道 LLVM Clang 上的 C++20 状态，可查看此页面。