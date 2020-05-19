Flyme 8体验版再更新！One Mind 4.0获升级，优化小窗模式2.1

IT之家5月19日消息 据魅族Flyme官方介绍，今日魅族针对Flyme 8体验版进行更新。

IT之家了解到，此次更新进一步优化OneMind 4.0及小窗模式 2.1，此外还包含针对过往出现的Bug的修复，用户使用体验将获得进一步提升。

更新内容如下：

• OneMind 4.0

自研交叉唤醒机器人，监测、标记应用唤醒规则，实时切断流氓行为，保护手机数据安全，保持纯净后台

将应用唤醒和网络对时调整至固定的时间间隔，过滤休眠过程中应用频繁的干扰，减少待机耗电，提升使用时长

规范传感器调用，判断应用后台运行时回收资源或降低采样频率，切换至前台恢复响应速度，兼顾性能和功耗

• 小窗模式 2.1

优化手势呼出响应区域，提高灵敏度

问题改进

• 蓝牙

解决连接蓝牙后应用闪退的问题

解决部分场景下蓝牙耳机断连的问题

• 桌面

解决偶现应用图标下应用名称文字不显示的问题

修复在淘宝页面返回桌面，淘宝图标短暂消失的现象

修复锁屏音乐与锁屏通知显示重叠的现象

解决夜间模式下部分机型的息屏显示界面不显示电池图标的问题

• 其他

解决微信小程序无多任务卡片的问题

解决部分场景下本地视频播放失败的问题

解决部分机型在图库旋转照片卡顿的问题