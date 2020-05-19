Flyme 8体验版再更新！One Mind 4.0获升级，优化小窗模式2.1

IT之家5月19日消息 据魅族Flyme官方介绍，今日魅族针对Flyme 8体验版进行更新。
IT之家了解到，此次更新进一步优化OneMind 4.0及小窗模式 2.1，此外还包含针对过往出现的Bug的修复，用户使用体验将获得进一步提升。
更新内容如下：
• OneMind 4.0
自研交叉唤醒机器人，监测、标记应用唤醒规则，实时切断流氓行为，保护手机数据安全，保持纯净后台
将应用唤醒和网络对时调整至固定的时间间隔，过滤休眠过程中应用频繁的干扰，减少待机耗电，提升使用时长
规范传感器调用，判断应用后台运行时回收资源或降低采样频率，切换至前台恢复响应速度，兼顾性能和功耗
• 小窗模式 2.1
优化手势呼出响应区域，提高灵敏度
问题改进
• 蓝牙
解决连接蓝牙后应用闪退的问题
解决部分场景下蓝牙耳机断连的问题
• 桌面
解决偶现应用图标下应用名称文字不显示的问题
修复在淘宝页面返回桌面，淘宝图标短暂消失的现象
修复锁屏音乐与锁屏通知显示重叠的现象
解决夜间模式下部分机型的息屏显示界面不显示电池图标的问题
• 其他
解决微信小程序无多任务卡片的问题
解决部分场景下本地视频播放失败的问题
解决部分机型在图库旋转照片卡顿的问题