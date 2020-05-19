美国 Moderna 新冠病毒疫苗取得阶段性成功：人体产生抗体

IT之家5月19日消息 美国CNN报道，据与美国国立卫生研究院合作开发该疫苗的生物技术公司Moderna称，接受Covid-19新冠病毒疫苗的志愿者在早期临床试验取得了阶段性结果。其初期结果十分令人兴奋，该公司称，在实验组中至少8个参与者身上产生了“中和抗体”，且水平高于新冠康复患者体内的水平。

如果未来的研究进展顺利，该公司的疫苗最早可能在明年1月份向公众提供，Moderna首席医疗官Tal Zak说：“这绝对是一个好消息，我们认为许多人已经等待了相当长的一段时间。”

这些早期数据来自第一阶段的临床试验，该试验通常研究少数人，重点是疫苗是否安全并引发免疫反应。

这项由美国国立卫生研究院领导的研究结果没有经过同行评审，也没有发表在医学期刊上。

IT之家获悉，据世界卫生组织（WHO）介绍，位于马萨诸塞州剑桥市的Moderna公司是全球八家使用新型冠状病毒疫苗进行人体临床试验的研究机构之一。另外两个辉瑞和伊诺维奥也在美国，一个在英国牛津大学，四个在中国。

Moderna已经为数十名研究参与者接种了疫苗，并在其中8人身上检测了抗体。据该公司称，这8人都产生了中和抗体，其水平达到或超过了从Covid-19自然康复的人群中所见的水平。

中和抗体与病毒结合，使其无法攻击人类细胞。

Moderna首席医疗官Tal Zak说：“我们已经证明，这些抗体，引发的免疫反应，实际上可以阻断病毒。我认为这是我们获得疫苗的旅程中非常重要的第一步。”