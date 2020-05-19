B站单季用户多了4000万，亏5亿都不怕

B站在一波波"后浪"的加持中，迎来了2020年第一季度财报。

财报显示，B站一季度营收达23.2亿元人民币，同比增长69%；一季度净亏损5.39亿元，去年同期为1.96亿，调整后净亏损为4.75亿元，去年同期为1.45亿元。

该季度，B站月均活跃用户同比增长70%达到1.72亿，移动端月均活跃用户同比增长77%达到1.56亿，实现了自2018年上市以来的最高增幅。

亏损中的小破站

本季度依旧暴露了B站长久以来的亏损问题。为此，媒体常常用"成立十年，亏损十年"来形容B站。

财报显示，B站第一季度净亏损5.39亿元，去年同期为1.96亿；调整后净亏损为4.75亿元，去年同期为1.45亿元。

翻阅B站此前的财报，在2019年Q1和Q2、Q3、Q4季度B站分别亏损1.87亿元、3.15亿元、4.06亿元，4.13亿元，这意味着2019年B站亏损高达12.95亿元，较2018年全年5.65亿的的亏损翻倍，亏损明显加速。

自身亏损方面来说，由于B站在2019年加速了泛娱乐化进程，希望获得更广泛的用户群，因此B站加大了在纪录片和原创动画等自制内容方面的投入，并继续推进IP化和精品化两大战略重点。这也严重拖累了公司的业绩。

而从2018年下半年开始，B站越来越强调内容自制，并投放了大量的精力，去年11月，B站召开的国创动画作品发布会，推出40部动画作品，其中有29部是B站参与出品制作的，在纪录片和综艺领域，B站自制及联合出品的一系列内容。

这意味着B站在走爱优腾的路线，但是这条路注定伴随着长期投入与亏损，而这将会拖累B站的财报数据。

也因此，一位文娱领域的投资人对网易科技表示，亏损对B站来说并不可怕。

营收结构趋向平衡

从主营业务构成来看，B站的收入来源分为游戏收入、直播与增值服务、广告收入、电商及其他收入四个板块。在本季度，分别为11.5亿元、7.9亿元、2.1亿元、2.8亿元。而在过去的一段时间里，B站对游戏业务有着较高的依赖。

因此，2018年上市之初，B站被质疑只能靠游戏盈利，商业模式单一。2019年，B站有意调整业务结构，提升直播、广告、电商等非游戏业务的占比。

经过1年多时间的尝试，B站在游戏之外的直播、广告以及电商领域商业化进展加快，本季度，B站的游戏收入和非游戏收入几乎相当。

而在2019年四季度B站曾将非游戏业务收入提升11.4亿元，占总营收比重57%，这是非游戏业务的收入占比首次超过游戏收入。

可以说，这意味着B站不再是一家单纯的"游戏公司"。

从广告方面来说，B站广告业务收入同比增长90%至2.1亿元，但环比下降27%，上个季度为2.9亿元，这与外部面临的宏观环境的各种不确定因素有关。

从直播和增值服务方面来说，以季度B站直播和增值服务收入达7.9亿元，同比增长172%，直播正在成为B站内容生态的重要组成。

上个季度，B站签约了有"直播一姐"之称的冯提莫，又成为《英雄联盟》其世界赛（2020年-2022年）中国大陆地区独家外部直播平台，接连的动作被外界认为，B站将发力布局直播业务，尤其进军电竞直播领域的决心非常坚决。

但从竞争对手来说，B站发力的直播业务，尤其是和绝对营收主力游戏业务有关的电竞直播面临着来自多方竞争压力。百度与触手直播达成深度合作，独家运营百度旗下所有游戏直播业务；腾讯进一步增持虎牙直播，投票权增至50.1%，媒体猜测，下一步腾讯或将整合斗鱼直播、虎牙直播与企鹅直播，形成游戏直播集团。

同时快手强势入局电竞直播这一切对于B站来说都是非常不利的消息。

从电商方面来说，B站内部早已加大对电商业务的扶持。不仅开设了售卖手办、周边、演出或漫展门票等产品的哔哩哔哩会员购，也为部分up主开展了有关电商运营的尝试，帮助相关up主进行流量变现。"up主小店"、"势能榜种草机"应运而生。

B站想破圈

5月3日晚，B站推出了一则广告——bilibili献给新一代的演讲《后浪》；该广告出台后，引发了极大的争议，也因而成功刷屏。

从去年年底的"跨年晚会"、到今年五一的"后浪"，作为一家曾经被视为非主流文化代表的网站，不能再继续满足于"小而美"的模样，而是要寻求更大的"破圈"发展规模。

财报显示，第一季度，B站月均活跃用户同比增长70%达到1.72亿，移动端月均活跃用户同比增长77%达到1.56亿，日均活跃用户同比增长69%达到5100万，用户日均使用时长攀升至87分钟，环比提升10分钟；而社区月均互动数则高达49亿次，为去年同期的三倍之多。

在此基础上，B站月均付费用户数增至1340万，同比快速提升134%。而毛利率也从去年同期的14%攀升至23%，实现了连续四个季度的增长。而截至3月底，B站大会员数量达1090万，同比增长127%；一季度，B站月均活跃UP主数量达180万，同比增长146%；其月均投稿量达490万，同比增长138%。用户日均视频播放量也达到创记录的11亿次，同比提升113%。

B站已经是二次元文化平台老大。但，它还需要给资本市场一个更大更好的故事。

这就是B站推出的"后浪"的原由。代表着"前浪"的何冰对"后浪"极尽赞美之言，这让很多人认为，这则在青年节发出的广告，与其说是做给"后浪"看，不如说是做给B站想要圈粉的"前浪"们看的。

小破站需要"前浪"们的关注，这次它成功了吗？