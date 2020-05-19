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vivo X50/X50 Pro 夏季新品发布会官宣：6 月 1 日，机身防抖 + 暗光拍摄

2020/5/19 11:35:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月19日消息 今天上午，vivo官方宣布vivo X系列夏季新品发布会：最为关注的vivo X50系列旗舰级影像手机将于6月1日19:30分与大家见面。同时，vivo官方微博还发布了一段视频，用来凸显X50系列手机强大的夜景拍摄能力。

在视频中我们可以看到，在昏暗的餐厅环境中，凭借着微云台技术出色的性能发挥，X50系列手机可以大大提升安全快门等级，使得主摄进光量更大，可以获得更长的曝光时间，即便是光线不足拍摄画面也依然清晰，与本次发布会主题“夜色更精彩”完美呼应。

在设计和性能上，vivo X系列兼顾时尚外观和强悍性能。而此次搭载的微云台技术，最早出现在APEX 2020概念机上，经过反复优化、测试、改进后，形成较为成熟的产品落地到vivo X50系列上。

IT之家据爆料获悉，vivo X50系列手机搭配的微云台技术具备非常出色的防抖性能，即便是在运动过程中，主摄依然可以保持较小的抖动幅度。这对于视频拍摄用户来说，不必增加额外的硬件云台就可以达到出色的防抖效果，一方面节省了成本，另一方面也更便于携带。vivo X50系列的推出，较好的将手机从“拍图片”向“拍视频”的应用转变。

6月1日19:30，搭载微云台技术的vivo X50系列将正式与我们见面。这项黑科技不仅仅是在防抖方面性能出色，夜景拍摄能力也得到大幅提升，特别是餐厅等昏暗环境下可以大大提高出片率，而X50系列的实际表现也值得我们期待。

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关键词：vivo X50vivo

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