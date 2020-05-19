欧盟高管谈Facebook治理：扎克伯格若搞不定我们就会管

5月19日消息，据国外媒体报道，当地时间周一欧盟产业主管蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton)与Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)参加欧洲监管中心举办的一场辩论，讨论了互联网治理以及社交媒体平台在新型冠状病毒疫情中的作用。两人在现场直播的辩论中针锋相对。

布雷顿说，如果扎克伯格不能缓解人们对公司商业行为以及市场力量的担忧，Facebook将面临更多监管。

“最终，如果我们找不到办法，当然会进行监管，”布雷顿说。他后来还补充说，“负责的将是马克，而不是其他人。”

疫情蔓延导致Facebook广告收入下降，此外公司一直在其平台上与疫情相关暴力仇恨言论、虚假信息和欺诈性帖子做斗争。

今年2月，扎克伯格和布雷顿在布鲁塞尔举行了面对面会谈。本周一两人展开辩论之际，欧盟正在准备出台新的法律，旨在监管科技平台，并界定用户发帖的责任问题。而这些新出台的法规都可能影响Facebook的业务。

“我不认为会有监管层面的问题。我认为问题是谁的框架将在世界范围内获胜，”扎克伯格说。

他说：“解决这个问题的最好办法是制定一个明确的监管框架。我们有共同的责任来帮助推动这一体系的建设。”

扎克伯格承认欧盟在全球科技监管中发挥了重要作用。欧盟有关隐私的全面法律迫使Facebook、谷歌和其他公司改变收集用户数据的方式，并影响了其他国家。

现年65岁的布雷顿于去年12月加入新一届欧盟委员会，担任欧盟产业主管，这一职位使得其拥有广泛的投资组合管辖权，其中也包括所谓的《数字服务法案》(Digital Services Act)，该法案将彻底重新界定平台对其网站上发布内容的法律责任。欧盟技术专家玛格丽特·韦斯塔格尔(Margrethe Vestager)负责监督这项工作。她曾因对Alphabet旗下谷歌等公司开出巨额反垄断罚单而赢得了“大科技公司最激烈对手”的名声。

“如果你理解我们的价值观，那么你就会懂得如何行事，”布雷顿在回应扎克伯格的评论时表示。他补充说，这要求公司不要把竞争对手排除在外，并且“要小心虚假信息。”

布雷顿曾是信息技术公司Atos前首席执行官和法国前财长，一直试图在自己短暂的欧盟任期内留下印记。布雷顿经常接受采访，吹嘘自己在与硅谷高管讨论时采取的强硬路线。

扎克伯格赞扬了此前与布雷顿的合作，包括欧盟官员力推Facebook、Netflix和谷歌旗下YouTube降低视频流质量，以缓解疫情蔓延期间的网络拥塞状况。

扎克伯格此前曾呼吁对互联网有害内容和隐私等方面进行更多监管，但这反过来又让人怀疑他的努力是否真诚。今年2月发表的一份白皮书概述了Facebook监管有害网络内容的愿景，宣传公司已经实施的部分措施。其中包括拓宽用户可以报告内容的渠道，并要求定期公开公司删除不良帖子的行动。