业内：扎克伯格最怕人们会对Facebook失去兴趣

据外媒报道，作为世界最大社交网络Facebook的创始人兼首席执行官，马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）对这家公司有着绝对控制权。不过他也有害怕的事情，比如人们对Facebook失去兴趣。此外，为了避免Facebook失控，扎克伯格现在越来越多地参与到公司的各个方面。《纽约时报》专栏作家迈克·艾萨克(Mike Isaac)日前接受采访，谈到了扎克伯格如何比以往任何时候都想要更多地控制Facebook，以及他为何担心Facebook创造的一切最终会解体。

图：Facebook创始人兼首席执行官马克·扎克伯格

以下为采访摘要：

问：为何扎克伯格越来越多地参与公司的各个方面？

艾萨克：在多次危机事件中，扎克伯格及其公司遭受了无数攻击，包括围绕2016年美国总统大选肆无忌惮的宣传。扎克伯格再也不想处于这样的境地了，他现在对之前失控的反应是施加更多控制。

问：如果扎克伯格能吸取更多教训，Facebook的境况会更好吗？

艾萨克：我相信他会就他所做的决定寻求更多意见。当你发表意见时，他会专心倾听，然后全神贯注地坐在那里仔细反思。扎克伯格可能会说，他正倾向于担任一个他已经担任了很长时间的角色，他必须相信自己的直觉。但最好的领导人也有对其权力的内在制衡，只是我不确定这些制衡因素是什么。

问：为什么扎克伯格在这次新冠疫情期间表现如此高调，比如公开采访传染病专家安东尼·福奇博士(Dr.Anthony Fuci)并在Facebook上直播？

艾萨克：成为一名引人注目的领导者是扎克伯格工作的一部分，我想他已经意识到了这一点。治愈疾病也是他个人慈善事业的目标之一。扎克伯格正在树立一个榜样，他相信Facebook可以帮助可靠信息迅速传播。他的员工都在努力工作，因为他相信这是一个展示Facebook可以在这个世界上做更多好事而不是坏事的时刻。

问：Facebook会做更多好事而非坏事吗？

艾萨克：这件事我想了很久。有没有一种方法可以计算Facebook做的好事，或衡量它带来的伤害，并决定哪一方获胜？那怎么可能。对于许多人来说，问题是如果某种产品导致了严重的伤害，包括死亡，它还应该存在吗？如果你问扎克伯格这个问题，我很肯定他会给出肯定回答。但是，这是否应该由Facebook的创建者来决定呢？

问：扎克伯格最怕什么？

艾萨克：主导地位是转瞬即逝的，特别是在科技领域，我想这就是马克夜不能寐的原因。他担心人们会对Facebook失去兴趣，担心美国以外的竞争对手会赶超Facebook。这些都是合理的担忧。但是，当30亿人使用该公司的一款应用程序，而Facebook不断赚取更多利润时，大多数人很难理解他的观点。他害怕自己的权力被篡夺，但看起来这不会很快发生。