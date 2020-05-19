realme Watch外观规格公布：1.4英寸方形彩屏，支持血氧监测

IT之家5月19日消息 Realme Watch将于5月25日在印度上市，现在该公司也透露了这款产品的外观设计和规格。

Realme现在已经在印度官网披露了Realme Watch的设计、规格和功能。Realme Watch将采用1.4英寸的彩色触摸屏，表盘为方形表盘。此外，Realme还透露了手表的一些功能，如24/7健康助手、支持14种运动模式、智能通知和彩色表带等。

此外，Realme Watch还支持SpO2血氧饱和度监测，并通过Realme Link应用实现一体式门禁。其运动模式包括步行、跑步、板球、瑜伽、足球、篮球、跑步机、羽毛球、乒乓球等。表带包括定制经典表带和时尚表带，后者将在稍后推出。从宣传图片中还可以看到表盘右侧有一个按钮，推测可以用于导航等操作。

IT之家了解到，Realme Watch支持智能手机上大多数流行的应用程序的通知，包括WhatsApp、Instagram、Twitter、YouTube、Gmail等，还支持来电和短信通知。如果用户很久没有动过，智能手表会推送久坐提醒。此外，它还配备了音乐控制等功能，可更改曲目，播放/暂停所连接手机的音乐，还支持摄像头控制。