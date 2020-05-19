字节跳动「挖角」迪士尼高管，张一鸣在想什么？

北京时间 5 月 19 日，字节跳动和迪士尼发布公告称，迪士尼流媒体业务主管 Kevin Mayer 加盟字节跳动。6 月 1 日起，Mayer 将担任 TikTok（抖音海外版）的 CEO，同时还将出任字节跳动的 COO，直接向公司 CEO 张一鸣汇报。

Mayer 此前曾被视为迪士尼前 CEO Bob Iger 的潜在接班人之一。今年 2 月，主题乐园体验和产品部主管 Bob Chapek 被定为下一任 CEO，Mayer 遗憾「落选」。但 Mayer 表示，入职字节跳动的决定与错失迪士尼 CEO 一职无关，而是因为 TikTok 这个快速增长的社区让他「非常兴奋」。

Disney+ 背后的男人

2005 年至 2017 年期间，Mayer 就任迪士尼高级执行副总裁兼首席战略官，负责企业战略、商务拓展等部门，推动了迪士尼对皮克斯动画、漫威、卢卡斯影业、21 世纪福克斯的收购。「是他让莱娅公主变成迪士尼的公主，为漫威电影宇宙的扩展奠定基础。」科技媒体 androidcentral 评论道。

Mayer 还负责过迪士尼旗下的 Hulu、ESPN+ 和 Hotstar 等流媒体服务，以及国际运营、全球内容和广告销售业务。另外，他还促成了对迪士尼对体育数字流媒体 BAMTech 部分股权的收购。BAMTech 为 ESPN+ 和 Disney+ 提供技术动力，加速迪士尼媒体业务数字化以及流媒体化。

2018 年，Mayer 担任迪士尼消费者与国际业务董事长，专注于流媒体服务 Disney+ 的发展。去年，官方表示 Disney+ 上线第一年计划上架已有的 7500 集电视节目、25 个原创剧集、10 部原创电影和特别节目以及 400 部老片和 100 部近年院线新片，加上 ESPN+ 和 Hulu 两个平台，迪士尼流媒体服务的内容丰富度是任何一家流媒体都难以企及的。

刚上线不久的 Disney+ 就碰上持续蔓延的疫情。受疫情影响，各地主题乐园暂时关门、线下业务停摆，但与此同时，人们的娱乐消费需求转移到了线上。4 月 8 日晚间，迪士尼公布 Disney+ 的最新订阅用户数达到 5000 万。和行业龙头老大 Netflix 对比，前者花费 7 年才完成的业绩，Disney+ 只用了五个月。

Mayer 此前曾被视为迪士尼前 CEO Bob Iger 的潜在接班人之一，无奈最终与这一席位失之交臂。但 Mayer 表示，入职字节跳动的决定与错失迪士尼 CEO 一职无关。此次入职字节跳动，他具体将负责字节跳动旗下的 TikTok、Helo、音乐、游戏等业务，同时负责字节跳动全球职能部门（不含中国），包括企业发展、销售、市场、公共事务、安全、法务等。

字节跳动的忧愁

和 Disney+ 一起实现人气激增的，还有 TikTok。

应用数据公司 Sensor Tower 的数据显示，受疫情影响，人们在 3 月份下载 TikTok 的次数达到了 1100 万次，几乎是去年 12 月份的两倍。今年第一季度，TikTok 的下载量达到了 3.07 亿次，高于全球其他任何 App。

但 TikTok 并不是没有烦恼。据《华尔街日报》去年报道，2018 年，抖音和 TikTok 在全球范围内为字节跳动创造了超过 10 亿美元的营收。但据知情人士，这种盈利并没有持续。所以，字节跳动「挖角」Mayer，是希望他「从其数百万用户中获得更多的收入，这些用户中很多是消费能力有限的青少年。」张一鸣同时在声明中称，「Mayer 非常有能力能将公司的产品组合推向新的高度」。

作为字节跳动国际化最成功的产品，TikTok 在攻城略地的同时，也面临着越来越大的监管阻力。2019 年 11 月，美国外国投资委员会（CFIUS）以国家安全为由，对字节跳动 2017 年收购 Musical.ly 的交易展开调查。以及，在今年 3 月，美国国会参议院准备提出一项议案，禁止美国联邦政府雇员使用 TikTok。

TechCrunch 认为，Mayer 被字节跳动选中担任高层，不仅仅是因为他在流媒体领域非常成功，还因为聘请一位备受关注的美国高管可以部分化解美国政客对 TikTok 在安全上的担忧。面对争议，TikTok 曾作出回应：「美国用户的数据都储存在美国，中国对储存在中国境外的数据没有司法管辖权。」

据《纽约时报》，TikTok 已经聘请了一批美国高管和员工来管理业务，审核应用内容。比如，TikTok 去年就将前 YouTube 高管 Vanessa Pappas 纳入麾下。据 Pappas 去年 11 月发布的一篇博文称，字节跳动将会为美国用户制定特定的、具体的规则。《纽约时报》认为，Mayer 的上任将成为连接 TikTok 与母公司重要的纽带，他的双重角色既有利于厘清公司对海外市场监管问题的认识，同时也能够将字节跳动在中国发展的有利经验带向国外。

Mayer 入职 TikTok 的消息一出，曾提出立法禁止联邦政府雇员使用 TikTok 的共和党参议员 Josh Hawley 在 Twitter 上说，「TikTok 曾告诉我，因为公司高管都在中国，所以他们不能参加听证会。但现在这位高管可是住在美国了。」

「TikTok 创建了一个充满创意、积极向上的全球线上社区，这是非常难得的成就，让所有人耳目一新。我很兴奋能参与字节跳动下一阶段的发展历程……我个人很感谢迪士尼团队共同取得的巨大成就。」对于 Mayer 来说，从传统巨头「跳槽」到互联网新贵，这背后或许有着「重新开始」的兴奋，同时他也将面临一家互联网公司在用户增长、产品迭代以及平衡本土市场发展等方面的挑战。

而对于字节跳动来说，Mayer 的到来恰逢其时，但在增长和监管上，它不是没有烦恼。张一鸣期待这样一位流媒体行业老兵为字节跳动带来新的经验，他表示，「Kevin 的加入，将给我们带来他在全球业务方面的成功经验，帮助我们继续打造世界级的管理团队。期待与 Kevin 一起工作，继续推进公司全球化发展。」