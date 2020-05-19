杨元庆两会提6项建言：推动新基建和新消费协调发展

5月19日消息，2020年全国两会将于5月21日在京正式开幕。第十三届全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆，围绕建设新一代互联网医疗健康平台、推动信息产品消费、大力发展“5G+工业互联网”、推动新基建和智慧经济建设、推动制造业高质量发展等热点领域，结合自身的产业实践，今年将向十三届全国人大三次会议提交六份建议。

杨元庆代表准备提交的建议内容主要有：

提升“5G+工业互联网”融合应用能力，赋能制造业高质量发展

5G是数字化转型的关键支撑，工业互联网是第四次工业革命的重要基石。作为推动制造业高质量的有效抓手，“5G+工业互联网”对加快数字化、网络化、智能化发展至关重要。对此，杨元庆代表建议：加大智慧基建力度，支持民营企业积极参与各地工业互联网、5G、智慧城市等数字基础设施建设，提升公共服务能力；加强市场政策引导，运用产业基金等多种市场化手段，积极引导社会资本；加快构建应用生态，形成更多可复制、可推广的融合应用，助力企业创新发展；加速培育复合型人才，加强新学科建设，适当增加相关专业招生名额，同时加大高端人才引进力度，实现产业人才集聚。

加快推动建设新一代互联网医疗健康平台

我国从2015年起开始推行“互联网+医疗”，在优化医疗服务流程、推进分级诊疗、加强健康管理、建立卫生信息平台等方面取得了显著进展，但信息技术与医疗健康的深度融合还不足。建议加快建设覆盖“家庭+社区+医院+科研机构”的新一代互联网医疗健康平台，依托互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，综合运用数字化、智能化、智慧化技术成果，打破医疗健康领域现有行业条块壁垒，实现家庭端、社区端、医院端、科研端数据共享，为患者提供全生命周期的“互联网+”医疗健康服务。

加强数据安全保护和有效利用，推动智慧经济快速发展

数据作为重要的战略资源，是智慧经济发展的核心要素。加强包括个人信息、重要数据、运营（企业）数据在内的海量数据的安全保护和有效利用，对于助力行业的智能化转型，驱动精准的决策结果，打造高效的业务流程，重塑新的商业模式具有重要意义。对此，杨元庆代表建议，应从全生命周期角度对数据面临的安全问题进行规制；针对新一代信息技术引发的数据安全问题，加强企业在数据安全保护方面的意识和管理；还需要完善数据控制和流通规则，明确界定数据流通过程中各方的责任和义务，保障数据的有效利用。

有效提升教育信息化大规模供给能力

教育在阻断贫困代际传递中，有着基础性和持久性的作用。着眼教育事业长远发展，必须继续加强教育信息化基础建设，强化教育信息化的大规模供给能力，提升教育信息化智能水平，以此进一步实现优质教育资源共享。因此，杨元庆代表建议，将教育信息化基础设施建设作为国家“新基建”重点，结合大规模在线教育的实际需要开展前瞻性规划与建设，消除贫困及边远地区信息化“最后一公里”瓶颈；通过政府购买、学校配置、企业支持等形式，解决贫困地区教育信息化硬件短板，加强教学与学习设备供给，保障贫困学生拥有基本信息化学习工具，能平等获取优质教育资源，缩小数字鸿沟。

采取多种措施促进信息产品消费

智能设备在我国的渗透率还有很大的提升潜力。中国社会科学院信息化研究中心研究显示，截至2019年中国与发达国家PC渗透率差距较大，与世界主要发达国家相差50个百分点。因此，有必要综合采取多种财政、金融和税收政策，鼓励、支持企业和家庭的信息产品消费需求，加快升级换代步伐，这不仅可以提高“居家生产力”，支撑远程办公、在线学习等，而且把新型基础设施延伸到家庭，促进社会全要素生产率的提升，从而实现经济社会的高质量发展。