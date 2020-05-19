华为P30/P30 Pro/MatePad Pro开启EMUI 10.1正式版全面升级

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IT之家5月19日消息 据华为EMUI官微消息，即日起，P30、P30 Pro、MatePad Pro三款机型开启EMUI 10.1正式版全面升级，并且是不限量的。
具体升级方式如下：打开【服务】APP-服务-升级尝鲜。
IT之家了解到，EMUI 10.1为P30、P30 Pro带来了智慧分屏、多设备控制中心等功能，为MatePad Pro带来了电子书模式、畅连屏幕共享等功能。
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