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华为P30/P30 Pro/MatePad Pro开启EMUI 10.1正式版全面升级

2020/5/19 17:18:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月19日消息 据华为EMUI官微消息，即日起，P30、P30 Pro、MatePad Pro三款机型开启EMUI 10.1正式版全面升级，并且是不限量的。

具体升级方式如下：打开【服务】APP-服务-升级尝鲜。

IT之家了解到，EMUI 10.1为P30、P30 Pro带来了智慧分屏、多设备控制中心等功能，为MatePad Pro带来了电子书模式、畅连屏幕共享等功能。

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关键词：华为P30

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