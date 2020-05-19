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索泰推出 VR GO 3.0 背包电脑，搭载RTX 2070

2020/5/19 17:50:16来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月19日消息 索泰（ZOTAC）在2020年国际消费电子展（CES2020）上推出了其第三代 VR GO 系列游戏背包 PC，VR GO 3.0，但直到今天才正式推出。

据IT之家了解，这是该系列两年多来的首次更新，VR GO 2.0于 2018 年左右推出。而第一款VRGo背包则是在16年的Computex 上亮相，这是该系列的第三代产品。

VR GO 3.0外观造型与二代相比完全相同，线条犀利，并集成SPECTRA 2.0 RGB幻彩灯效，体积相比初代产品要小巧紧凑，三围尺寸280.4×347.5×87.1 mm，重约5.2公斤。除了可穿戴在身上外，也可以把背带拆卸下来使用，这样的话就变成了一台常规迷你游戏主机。

与二代相比，VR GO 3.0的主要变化是将 GPU 更新到 NVIDIA 的 GeForce RTX 2070 GPU、CPU从八代酷睿升级为九代酷睿i7-9750H以及改进了风道设计，但值得一提的是，索泰仍然没有集成基于 USB-C 的 VR 链路端口，因此任何类型的显示器均仍然需要通过 HDMI 或 DisplayPort 连接，但由于升级之后的RTX2070 GPU支持光线追踪技术，使得VR游戏表现有了不小的提升。

其他方面，考虑到穿戴VR的需要，为了摆脱供电线材束缚，所以内部集成了双锂电池，支持热插拔更换，不断电连续运行，不过官方未透露具体续航，另外还配备了330W电源适配器（老款230W），专业电池充电底座等套件。

官方目前并未公布价格，但京东上已经可以搜索到这一款背包电脑，可作为参考价。

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关键词：索泰背包PC

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