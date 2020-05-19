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美团单车早高峰现故障，官方称受影响用户可免费骑3天

2020/5/19 17:57:40来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月19日消息 今日上午多地网友反馈，美团单车出现故障无法用车。对此美团单车方面回应称，已在第一时间火速排查并修复。受影响用户可享受3天免费骑行。

美团单车称，早高峰期间因系统问题，美团单车后台出现短时故障，导致部分用户无法正常骑行，已在第一时间火速排查并修复。

美团单车方面还称，今早因扫码解锁受到影响的用户可享受3天免费骑行权益，相关权益将陆续发放至个人账户内

IT之家了解到，今年一月，王慧文宣布摩拜全面接入美团APP，摩拜单车更名为美团单车，随后，在美团单车启动“骑迹焕活城市”活动中，从数据来看，美团单车在疫情爆发期间，全国日均骑行量增长 了410%。

以下为美团单车回应全文：

今天早高峰期间，因系统问题，美团单车后台出现短时故障，导致部分用户无法正常骑行，给大家添堵了！程序员小哥哥在第一时间火速排查并修复，但在出行高峰给大家带来不便和困扰，对此我们感到万分抱歉。

原本准备520秀一把“实力宠粉”男友力，万万没想到掉了链子。为了表达诚意，我们决定提前开启“追粉计划”：今早因扫码解锁受到影响的宝宝们可享受3天免费骑行权益！相关权益将陆续发放至个人账户内，请关注短信通知。

早晨没能送你上班，下班希望还能载你回家。未来出行的每一次，希望继续伴你身旁。

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关键词：美团单车

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